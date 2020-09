Diverse kortingen op Apple-producten

De kortingen gelden bij Amazon, voor diverse producten: van Apple Watch tot aan MacBook Pro. Voor alle kortingen geldt: wees er snel bij, want op=op! Bovendien geldt de aanbieding mogelijk maar kort, dus als je interesse hebt in één van de producten, moet je snel zijn.

We hebben voor dit artikel alleen producten van 5% of meer uitgekozen. Er zijn nog meer koopjes, maar daarbij krijg je wat ons betreft een te geringe korting. Kijk op deze pagina bij Amazon welke deals er nog meer zijn.

Apple Watch

Kies uit de Apple Watch SE en de eerder verschenen Series 3.

Apple Watch SE: 16% korting

De Apple Watch SE is één van de twee nieuwste Apple Watches van het najaar 2020. De Apple Watch SE heeft een modern design, snelle S5-chip, ingebouwd kompas en een always-on hoogtemeter. De ECG, het always-on scherm en de saturatiemeter moet je missen, maar alle veelgebruikte functies zitten erin. Zowel het 40mm als 44mm-model is in de aanbieding.

40mm, 16% korting: Bekijken: Apple Watch SE 40mm voor €250,-

44mm, 16% korting: Bekijken: Apple Watch SE 44mm voor €275,-

Apple Watch Series 3: 13% korting

De Apple Watch Series 3 is het instapmodel in de huidige line-up van Apple. Deze heeft niet het nieuwere design, maar kan voor eenvoudig gebruik toch nog bruikbaar zijn. Wel hebben we zorgen over toekomstige updates. De 38mm kost normaal €219,- bij Apple maar kost nu €188,- en de 42mm is ook met een kleine korting te vinden, maar dat is nauwelijks de moeite: het scheelt maar vier euro.

38mm, 13% korting: Bekijken: Apple Watch Series 3 38mm voor €188,-

iPhone

Je vindt hier zowel de nieuwe modellen iPhone 11 als de nog nieuwere iPhone SE van eerder dit jaar.

iPhone 11 256GB: 7% korting

Ieder jaar rond september vind je diverse iPhone-aanbiedingen en ook Amazon heeft een interessant. De iPhone 11 met 256GB opslag kost nu €808,- in plaats van €885,-. Ook het model met 128GB is in de aanbieding. Mogelijk verschilt de aanbieding per kleur.

Bekijken: iPhone 11 met 256GB voor €808,-

iPhone SE 2020: 13% korting

De iPhone SE is de nieuwste standaard-iPhone die voor veel mensen precies is wat ze zoeken. Het design is vertrouwd en lijkt op dat van de iPhone 8, dus met thuisknop en Touch ID. Het scherm is 4,7-inch en aan de binnenkant zit een supersnelle A13-chip. Je krijgt nu meer dan €100 korting voor het model met 128GB in het wit.

Bekijken: iPhone SE 2020 128GB wit voor €433,-

AirPods

Altijd erg geliefd: de AirPods Pro. Ze zijn momenteel voor maar €185 euro verkrijgbaar bij Amazon en dat is de beste deal die we tot nu toe hebben gezien.

iPad

We zagen de standaard iPad 2020, maar ook de iPad Pro.

iPad 2020 standaardmodel: 18% korting

Zoek je een goede en betaalbare iPad, dan kun je niet misgrijpen bij het basismodel dat net dit jaar is vernieuwd. Normaal betaal je er €489,- voor maar als je snel bent kun je voor €403,- naar de kassa rennen. Deze nieuwe iPad is voor veelzijdig gebruik, maar als je zware toepassingen gepland had kun je beter iets verder kijken. Dit is de 8e generatie met 10,2-inch scherm. Van de 128GB variant is alleen de gouden en zilveren variant in de aanbieding. Bij spacegrijs kun je ook kiezen voor 32GB WiFi + Cellular (van €529,- voor €435,-). En kies je voor het 128GB model met Wifi + Cellular, dan betaal je geen €629,- maar slechts €526,35.

iPad 2020, 18% korting: Bekijken: iPad 2020 128GB WiFi voor €403,-

iPad Pro 2020: 17% korting

De iPad Pro 2020 is het nieuwste model met LiDAR-scanner. De aanbieding geldt voor de 11-inch iPad Pro 2020 met 128GB en Wifi + Cellular. Normaal gesproken betaal je voor dit model bij Amazon €1.004,86, maar nu ben je €874,- kwijt. Dat is een korting van ruim €100, waardoor je nog minder kwijt bent dan voor de standaard 11-inch iPad Pro.

Liever groter? Ook de 12,9-inch iPad Pro 2020 is in de aanbieding.

11-inch, 13% korting: Bekijken: iPad Pro 128GB Wifi + Cellular voor €874,-

11-inch, 18% korting: Bekijken: iPad Pro 1TB zilver Wifi + Cellular voor €1.325,-

12,9-inch, 17% korting: Bekijken: 12,9-inch iPad Pro 128GB Wifi voor €907

12,9-inch, 18% korting: Bekijken: 12,9-inch iPad Pro 256GB Wifi voor €999

Mac

Veel keuze heb je niet als het om Mac gaat, maar mocht je toevallig zitten te wachten op een MacBook Pro of een Magic Trackpad, dan kun je toeslaan.

MacBook Pro 16-inch: 8% korting

De 16-inch MacBook Pro is een krachtpatser die je nu met korting in huis kan halen. Het model met 16GB RAM, 512GB opslag en 2,6-GHz 6-core Intel Core i7-processor is nu met bijna €500 afgeprijsd. Deze MacBook Pro is bedoeld voor professionals die flink wat werkruimte nodig hebben op een groot MacBook-scherm. Dit model heeft ook het nieuwste Magic Keyboard-toetsenbord en is daardoor beter bestand tegen kruimels en vastzittende toesten.

16-inch Pro met 512GB opslag, 8% korting: Bekijken: MacBook Pro 16-inch met 512GB voor €2.230,-

MacBook Air 2020: 17% korting

Voor mensen die geen haast hebben. Deze MacBook Air 2020 met 1,1GHz processor en 256GB opslag is momenteel niet op voorraad, maar al wel te bestellen. Zodra er weer voorraad is krijg je ‘m geleverd. Niet voor de gebruikelijke prijs van €1069,- maar voor slechts €889,-. Klinkt als een geweldige deal.

13-inch Air met 256GB opslag, 17% korting: Bekijken: MacBook Air 13-inch met 256GB opslag voor €889,-

Magic Trackpad: 7% korting

Ben je je muis zat en is het tijd voor een trackpad? Apple’s eigen trackpad ligt nu met een kleine korting in de winkel. Elders betaal je €124 voor deze trackpad maar je gooit ‘m nu voor €115,- in je mandje.

Magic Trackpad, 7% korting: Bekijken: Apple Magic Trackpad voor €115