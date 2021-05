Update 24 mei 2021: De Beats Studio Buds zijn nu ook verschenen bij de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FCC. Deze toont het nieuwe product als ‘Beats Studio Bud’, waardoor de naam vrijwel zeker is. Ook het design klopt met eerder gelekte informatie. Het gaat om Apple’s interne referentienummers A2512 en A2513. Daarnaast zijn er veel details over de Bluetooth-tests te vinden, plus een verzoek van Apple om de informatie vertrouwelijk te houden.



De tekeningen geven aan waar het FCC-merkje komt te staan. Apple kan dergelijke producten pas verkopen als er FCC-goedkeuring is. Meestal volgt kort daarna de officiële introductie.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 17 mei 2021.

Beats heeft diverse draadloze hoofdtelefoons en oordopjes in het assortiment. Denk aan de Beats Solo Pro hoofdtelefoon, maar ook de Beats Flex en Powerbeats-oordopjes. In die laatste categorie lijkt er nu nog een nieuw model bij te komen: de Beats Studio Buds. MacRumors ontdekte afbeeldingen van dit nieuwe setje oordopjes, in drie verschillende kleuren.



Beats Studio Buds gelekt

In zowel de release candidate van iOS 14.6 als tvOS 14.6 zijn verwijzingen naar de nieuwe oordopjes opgedoken. Het gaat om kleine oordopjes met een rubberen tip die je in je oren stopt. In tegenstelling tot de AirPods, zit er geen stokje aan. Ze lijken daardoor meer op de Samsung Galaxy Buds en de Amazon Echo Buds. De oordopjes worden geleverd in een ovale oplaadcase.

Specificaties zijn nog niet bekend, maar vermoedelijk zit er een Apple-chip in voor makkelijk koppelen en ondersteuning van Hé Siri. Het gaat dan hoogstwaarschijnlijk om de H1-chip, die je ook in andere recente Apple-oordopjes en hoofdtelefoons vindt. De drie kleuren die in ieder geval ontdekt zijn, zijn wit, zwart en rood.

Het design is een opmerkelijke stap voor Beats. Alle draadloze oordopjes van Beats hadden voorheen een oorhaak óf een nekband. De Beats Studio Buds zijn daarmee de eerste draadloze oordopjes in deze vorm. Het is nog niet duidelijk wanneer Apple de oordopjes officieel gaat aankondigingen, wat ze kosten en wanneer ze in de winkels verschijnen. Mocht er meer bekend zijn, dan werken we dit artikel bij.

