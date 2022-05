Via de Amerikaanse FCC is een mysterieus nieuw Apple-product opgedoken. Het gaat om een 'Network Adapter', waar een interne versie van iOS op draait. Wat zou dit apparaatje kunnen zijn en gaan we dit ooit in de schappen aantreffen.

Apple werkt achter de schermen aan diverse nieuwe producten, die we lang niet altijd werkelijkheid zien worden. Daar kunnen diverse redenen voor zijn. Zo kan een product toch niet uitpakken hoe Apple het gedacht had, duiken er problemen op bij de productie (zoals bij de AirPower) of gaat het om een product dat niet bedoeld is voor de gewone consument. Het zou zomaar kunnen dat dat laatste het lot is van dit mysterieuze Network Adapter van Apple. Of zit er toch meer achter?



FCC lekt Network Adapter van Apple

De FCC moet producten waar radiofrequentie en draadloze verbindingen aan te pas komt (zoals Bluetooth of wifi) van tevoren keuren. Op deze manier kunnen er soms vroegtijdig nieuwe producten uitlekken, omdat de FCC haar bevindingen online publiceert. Zo ook voor het product dat omschreven wordt als ‘Network Adapter’. Het gaat om product met codenaam A2657, wat overeenkomt met Apple’s gebruikelijke productcodes. Uit de documentatie worden wat details van dit mysterieuze product duidelijk.

Het gaat om een apparaat met wifi, Bluetooth, NFC, twee Gigabit Ethernet-poorten en usb-c. Er zou 32GB opslag en 1,5GB RAM in zitten. Er is ook een tweede variant waar in plaats van usb-c een Lightning-poort in zit. Deze versie heeft 1GB werkgeheugen. Wat interessant is, is dat deze adapter draait op iOS. In de test gaat het om firmware 19F47. Dat is een interne versie van iOS 15.5. Apple gebruikt de laatste tijd vaker een aangepaste versie iOS als firmware voor producten anders dan de iPhone. Een goed voorbeeld is het Studio Display. De FCC heeft de adapter getest in combinatie met een iMac en MacBook Pro.



Apple’s voormalige AirPort-routers.

Wat voor product is dit?

Bij de FCC zijn diverse documenten met tests te vinden, maar er zijn helaas geen afbeeldingen van het product of andere relevante informatie te vinden. Het blijft daardoor gissen om wat voor product het gaat. Apple heeft in het verleden de eigen AirPort-routers gehad, maar is daar jaren geleden mee gestopt. Maar de kans is groot dat we nooit meer iets horen van dit product en dat het gaat om een apparaatje voor intern gebruik. Dat kan zijn bij de reparatiediensten, maar bijvoorbeeld ook in de Apple Store of op het hoofdkantoor. Jaren geleden dook er eens een Apple-product met NFC en Bluetooth op bij de FCC, waar we sindsdien niets meer van vernomen hebben. Het productnummer is later ook niet nog bij een ander product gebruikt.