Het aanbod van videodiensten in Nederland wordt ieder jaar groter. Netflix en Videoland zijn twee bekende voorbeelden, maar de laatste jaren zijn daar ook nieuwkomers als Apple TV+, Disney+ en discovery+ bijgekomen. Telecompaper heeft onderzoek gedaan naar de populariteit van videostreamingdiensten in het algemeen en daaruit blijkt dat 47% van de huishoudens inmiddels geaboneerd is op een videodienst. Bij ruim één op de vijf is dat zelfs op twee of meer diensten.



‘22% huishoudens in Nederland heeft meerdere videodiensten’

In het onderzoek is gekeken naar de zogenaamde SVOD (Streaming Video On Demand), oftewel de bekende streamingdiensten. In Nederland zijn Netflix, Videoland en Disney+ de populairste diensten. Daarop volgend komen NPO Plus en Amazon Prime Video. In totaal is dus bijna de helft van de Nederlandse huishoudens (47%) geabonneerd op een videodienst. Opmerkelijker is het hoge aantal huishoudens dat zelfs meerdere diensten heeft.

Uit dit onderzoek over de cijfers van eind 2020 blijkt dat steeds meer huishoudens lid zijn van meerdere diensten. Het gaat daarbij om twee of meer videodiensten. De populairste combinaties zijn volgens dit onderzoek Netflix met Videoland en Netflix met Disney+. De totale waarde van betaalde tv- en videodiensten in Nederland steeg in 2020 met 8 procent naar bijna 2,5 miljard euro. Dat komt ook voornamelijk door de coronapandemie, waardoor veel meer mensen aan huis gekluisterd zijn en ook bioscopen gesloten zijn.

Je ziet ook steeds vaker dat films in première gaan op streamingdiensten. Dat was bijvoorbeeld afgelopen jaar het geval bij Mulan en Soul. De twee films gingen allebei op Disney+ in première gingen.

