Een iPhone inruilen doe je bijvoorbeeld wanneer je een nieuw toestel koopt of thuis nog een ongebruikte had liggen waar je niks mee doet. Hiervoor geeft Apple jou geld in de vorm van een tegoedbon. Deze kun je direct gebruiken bij je nieuwe aanschaf. Soms wisselen de bedragen iets en dat is ook nu weer het geval. Voor sommige toestellen is de prijs gezakt, maar gek genoeg is de inruilwaarde voor de iPhone XR en iPhone 7 Plus juist gestegen.



Verlaagde inruilwaarde voor iPhone bij Apple

Niet voor alle iPhone modellen is de inruilwaarde nu verlaagd. Zo krijg je nu nog steeds tot €420 voor een iPhone XS Max. Voor de overige modellen zijn er wel veranderingen doorgevoerd. Heel veel maakt deze wijziging niet uit, want in de meeste gevallen gaat het om een verlaging van €5 of €10.

Sterker nog: je kunt nu €15 en €5 meer krijgen voor respectievelijk de iPhone XR en iPhone 7 Plus. Waarom Apple hier meer voor geeft is onduidelijk. Het zou te maken kunnen hebben met de tweedehands vraag naar deze toestellen, of het feit dat mensen deze toestellen relatief weinig aanbieden bij Apple. Met name bij de iPhone XR ziet de inruilwaarde er nu een stuk hoger uit, omdat het bedrag begint met een 3 in plaats van een 2.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Apple de inruilwaarde verandert. In januari verlaagde Apple de inruilprijzen van de iPhone, iPad en Mac. Deze keer gaat het alleen om de iPhone en zijn de veranderingen niet zo drastisch.

Inruilen bij Apple niet altijd de beste optie voor je portemonnee

Ben je aan het kijken naar een nieuwe iPhone en wil je het meeste geld vangen voor je oude? Dan is het niet altijd het beste om naar Apple te gaan. Afhankelijk van het model en de periode van het jaar kun je soms meer geld krijgen via tweedehands verkoopsites zoals Marktplaats.

Wel weet je zeker dat je iPhone een tweede leven of een enigszins milieuverantwoord levenseinde krijgt bij Apple. Als jij je iPhone inlevert die in principe nog in goede staat is, dan bestaat de kans dat iemand anders er over een tijdje mee rondloopt als ‘refurbished iPhone‘. Verkeert het toestel in slechte staat, dan wordt ‘ie gerecycled.

We hebben een aparte tip waar we je uitleggen waarop je moet letten bij het verkopen van je oude iPhone.