Toen de Apple Kaarten-app in 2012 uitkwam, regende het klachten. De afgelopen jaren heeft Apple hard gewerkt om fouten op te lossen. Google Maps was jarenlang de meestgebruikte navigatie-app, maar gaandeweg wordt Apple Kaarten steeds beter.

Apple Maps net zo goed als Google Maps, of zelfs beter?

Volgens een onderzoek van The Wall Street Journal stappen steeds meer gebruikers over van Google Maps naar Apple Maps, omdat de kwaliteit van het kaartmateriaal steeds beter wordt. In 2012 moest de Australische overheid nog waarschuwen om Apple Kaarten vooral niet te gebruiken, omdat sommige navigatiefouten “levensbedreigend” zouden zijn. Die tijd is nu echt wel voorbij. En Nederlandse gebruikers hebben nog een extra reden om voor Apple Kaarten te kiezen: de navigatiestem klinkt een stuk beter dan de schelle stem van Google.



Ben jij team Apple Kaarten of team Google Maps? We horen het graag in onze poll! Ongetwijfeld gebruik je ook nog andere navigatie-apps en apps voor fietsers en motorrijders, maar in de poll gaat het alleen om Apple versus Google.

Directe link naar de poll

Volgens de mensen die WSJ ondervroeg stappen ze vooral over omdat de aanwijzingen voor het openbaar vervoer beter zijn en omdat de gebruikersinterface er mooier uit ziet. Vooral sinds 2020 heeft Apple veel verbeteringen doorgevoerd, met onder andere beter kaartmateriaal dat met eigen auto’s is verzameld. Het ligt er natuurlijk wel aan waar je woont. Een inwoner van New York waar WSJ mee sprak, meldt dat Apple Kaarten slimmere routes voor het openbaar vervoer plant, die sneller zijn en beter rekening houden met storingen, in vergelijking met Google. Maar voor autorijden gebruikt hij dan toch weer liever Google Maps. Voor fietsers is Google Maps ook een betere keuze, vooral als je in Nederland woont. De fietsfunctie is in Apple Kaarten namelijk nog steeds niet aanwezig.



Topografische kaarten: vanaf dit najaar op je Apple Watch, maar alleen in de VS.

Gebruikers vinden vaak ook dat Apple Kaarten betere informatie en aanbevelingen geeft, meldt WSJ. Maar bij de openingstijden van winkels kun je het beste toch maar even beide apps raadplegen, voordat je een lange reis onderneemt. Uit cijfers van Canalys blijkt dat veel mensen naast de standaard voorgeïnstalleerde Apple Kaarten-app toch ook nog Google Maps downloaden uit de App Store, om een alternatief achter de hand te hebben.

Eén van de voordelen van Apple is dat het een breder ecosysteem heeft. Als je al iPhone-gebruiker bent, dan krijg je de navigatie-aanwijzingen ook op je Apple Watch. En je kunt gemakkelijk je aankomsttijd of locatie delen met een vriend. En misschen maak je ongemerkt wel meer gebruik van Apple Kaarten dan je denkt. Als je vanuit WhatsApp je locatie deelt, maak je standaard gebruik van Apple Kaarten.

Voor later dit jaar zijn er ook nog nieuwe functies gepland, zoals topografische kaarten op de Apple Watch en offline kaarten op de iPhone. Die laatste had Google Maps overigens al.