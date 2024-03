Andere standaard navigatie-app

Apple Kaarten is nu nog de standaard navigatie-app op de iPhone. Als je bijvoorbeeld een adres in de agenda intikt, wordt altijd Apple Kaarten geopend. En ook op allerlei andere plekken in iOS word je doorgestuurd naar Apple Kaarten als je iets wilt opzoeken. Bijvoorbeeld als je Siri vraagt om de kaart van Ibiza te laten zien of ergens naartoe wil navigeren: altijd komt Apple Kaarten tevoorschijn. Dat gaat over ongeveer een jaar veranderen: Apple verwacht dat je voor maart 2025 de vrije keuze krijgt. Het bedrijf houdt nog wel een slag om de arm, maar grote kans dat het in een van de updates van iOS 18 zit. Daarbij is iOS 18.4 de grootste kanshebber, aangezien de vierde grote update van een iOS-versie meestal in het voorjaar verschijnt.

Google Maps als standaard navigatie-app

Het is momenteel al wel mogelijk om Apple Kaarten als standaard-app te verwijderen, maar daarbij nemen andere navigatie-apps zoals Google Maps de functies niet automatisch over. Hoe het gaat werken is te zien bij andere apps waarbij je al de vrije keuze hebt, bijvoorbeeld het instellen van een andere standaardbrowser. Tik je in een e-mailbericht of in een iMessage-chatbericht op een linkje, dan wordt niet meer automatisch de Safari-browser geopend maar de browser die jij als standaard hebt gekozen.

Ook in CarPlay erg aanwezig: de eigen Kaarten-app van Apple.

Eigen standaard navigatie-app kiezen

Terug naar de alternatieve navigatie-apps die je op termijn kunt instellen: er is heel wat keuze als je een andere kaartenapp wilt gebruiken en ze zijn meestal nog gratis ook! Google Maps en Waze zijn de meest bekende, maar er zijn ook fans van het Nederlandse Flitsmeister en het Slowaakse Sygic. Veel daarvan kun je ook als navigatie-app in CarPlay gebruiken.

Apple voert deze wijzigingen met tegenzin door. Ze maken deel uit van het pakket maatregelen omtrent de Digital Markets Act. Veel wijzigingen zijn al in iOS 17.4 doorgevoerd, maar er staan ook nog wat andere wijzigingen op de planning, waar Apple meer tijd voor nodig heeft. Zo is Apple ook bezig om het overstappen van iPhone naar Android te vereenvoudigen. Dit zal pas eind 2025 klaar zijn. En ook wat Safari betreft is er nog werk aan de winkel, want het wordt straks mogelijk om Safari helemaal te verwijderen. Dit blijkt allemaal uit het DMA Compliance Report (PDF) van Apple.