Reddit heeft een nieuwe manier gevonden om mensen te verleiden een Reddit Premium-abonnement af te sluiten. Het originele icoon is achter een betaalmuur gezet en de standaard gratis optie is een pixelig, lelijk appicoon.

Reddit-icoon is opeens heel pixelig

Reddit heeft zich de afgelopen maanden niet zo populair gemaakt bij gebruikers. Makers van third party-apps werden weggejaagd met hoge tarieven en vrijwillige moderatoren werden aan de kant gezet als ze protesteerden tegen het nieuwe beleid. Daarnaast verwijderde Reddit bij gebruikers de chathistorie van vóór 2023 en stopte met het Gold-awardsysteem. Nu heeft Reddit weer een andere manier gevonden om ophef te veroorzaken: het appicoon is opeens heel lelijk, zowel op de iPhone als op Android. Er zijn maar drie gratis opties: het nieuwe icoon met grote pixels, of de (tijdelijk beschikbare) iconen met Dogecoin-hond of WallStreetBets. Wil je een van de oudere logo’s terug, dan zul je een abonnement moeten nemen op Reddit Premium. Dit kost €7,99 per maand. Ook het originele icoon zit nu achter een betaalmuur.



Hieronder zie je het oude en nieuwe icoon:

En dit zijn de verschillende (betaal)opties:

Het betaalde abonnement geeft je keuze uit meer appiconen, laat je bladeren zonder reclame en geeft toegang tot de r/lounge community. Reddit is de afgelopen tijd op zoek naar extra inkomstenbronnen. Als gevolg daarvan moeten makers van third party-apps veel meer geld betalen om data te kunnen inlezen. De meeste apps zijn dan ook gestopt, omdat de vergoeding aan Reddit in de miljoenen kan lopen. Reddit bereidt zich ondertussen voor op een beursgang en probeert op allerlei manieren zoveel mogelijk waarde te creëren voor beleggers. Maar met de maatregelen die ze tot nu toe hebben genomen, jagen ze alleen maar gebruikers weg. Moderatoren zetten uit protest de subreddit die ze beheren op privé, waardoor Reddit advertentie-inkomsten misloopt. Ook weigerden ze nog langer vrijwilligerswerk te doen. De CEO van Reddit ziet ondertussen geen problemen, maar waarschuwde wel zijn personeel niet meer met herkenbare Reddit-shirts in het openbaar rond te lopen, om te voorkomen dat ze worden aangevallen door boze gebruikers.

Geen zin in het nieuwe icoon? Dit kun je doen

Mocht je het nieuwe icoon niet mooi vinden en geen zin hebben om te betalen, dan kun je het volgende doen: