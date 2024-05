De afgelopen dagen zijn er meerdere meldingen dat de nieuwswidget van Apple plotseling is verdwenen. Het lijkt om een regionaal probleem te gaan, dat zich vooral in Europa voordoet.

Begin mei lijkt er achter de schermen iets te zijn veranderd bij Apple, waardoor de nieuwswidget niet meer (goed) werkt. Er zijn verschillende meldingen: bij sommige mensen kan de nieuwswidget helemaal niet meer toegevoegd worden, terwijl bij anderen de inhoud leeg blijft. De nieuwswidget verscheen in iOS 10 voor het eerst op de iPhone, ook in landen waar Apple News nooit officieel van start is gegaan.

Vanaf het begin was er kritiek op de widget, vanwege de sensatiezuchtige keuze van nieuwskoppen over onderwerpen waar je helemaal niet in geïnteresseerd bent. Het is niet mogelijk om zelf de nieuwsbronnen te kiezen en de instellingen te wijzigen. Daardoor was er twijfel over de objectiviteit: Apple bepaalt welk nieuws je krijgt voorgeschoteld en daar zou best wel eens een filter op kunnen zitten, van publicaties die ze zelf hadden gekozen. Heel wat mensen zullen de nieuwswidget dan ook hebben uitgeschakeld, waardoor ze niet eens gemerkt hebben dat de widget niet goed functioneert.

De nieuwswidget gebruikt hetzelfde logo als de Apple News-dienst, maar is toch veel beperkter. Apple News is momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië. In 2019 werd de betaalde variant Apple News+ toegevoegd, maar ook die is niet buiten de genoemde landen te gebruiken.

Voorzover wij konden nagaan zijn er geen klachten over Apple News vanuit de Verenigde Staten en andere landen waar de dienst officieel is uitgerold. Een verklaring voor verdwijnen van de nieuwswidget is er nog niet. Het zou kunnen gaan om een storing, maar ook om een bewuste actie. Zo is het mogelijk dat de contracten die Apple met publicaties had, zijn afgelopen en niet worden verlengd. Als dat laatste het geval is, is de kans klein dat Apple dit gaat communiceren. Wel roept het de vraag op wat Apple in dat geval gaat doen: op afstand de widget van beginschermen verwijderen, of wachten tot gebruikers zo gefrusteerd zijn over de lege inhoud dat ze de widget zelf maar weggooien?

Wil je liever de controle houden over je nieuwsbronnen, dan kun je gemakkelijk de News-app vanuit Nederland en België activeren en gebruiken.