Crashgeschiedenis in Waze

Opletten achter het stuur is altijd raadzaam, maar soms is een extra tandje aandacht toch wel gewenst. Bijvoorbeeld als het erg druk is of wanneer de zon laag hangt. Deze en andere factoren kunnen het rijden gevaarlijker maken en op sommige plekken zorgt het voor extra ongelukken. Daar kan een nieuwe functie van navigatie-app Waze mee helpen. Waze-moederbedrijf Google heeft deze functie aangekondigd in een blogpost.





Door gebruik te maken van gebruikersmeldingen en een slim algoritme kan Waze nu waarschuwen bij gevaarlijke wegen. Het algoritme van Waze kijkt naar het soort weg, de gewoonlijke drukte, hoogteprofiel en meer. Ben je een frequente rijder op deze route, dan belooft Google je geen meldingen te sturen omdat je vermoedelijk al weet hoe de situatie is. Op die manier hoef je niet onnodig afgeleid te worden.

Zodra je een waarschuwing krijgt, zie je voor bijvoorbeeld de komende kilometer dat je wat beter moet oppassen vanwege ongelukken die daar zijn gebeurd. Je ziet niet hoeveel ongelukken of wat er precies gebeurd is. Dat zou te veel afleiden.

Op dit moment heeft Apple geen dergelijke functie in Apple Kaarten ingebouwd. Wel kun je ongelukken zelf melden. Bij voldoende meldingen krijgen andere weggebruikers een waarschuwing, maar dan moet er dus al iets gebeurd zijn. Waze moet preventief werken. Ook Google Maps heeft deze functie niet, al zou het ons niet verbazen als het hier binnen afzienbare tijd ook beschikbaar is. Waze is immers van Google en wordt wel vaker gebruikt om nieuwe functies te testen.

Wil je meer weten over meldingen maken onderweg? Check dan ons artikel over ongevallen melden bij Apple Kaarten.