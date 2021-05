iCulture Vandaag: dit was vrijdag 21 mei 2021

Het is een grote dag voor Spotify-liefhebbers. Het is nu namelijk eindelijk mogelijk om Spotify offline af te spelen op je Apple Watch. Maar er is ook goed nieuws voor mensen met Nest-spullen, want die gaan later dit jaar eindelijk samenwerken met HomeKit, dankzij Matter. Nog meer goed nieuws? Ja! Want als je je AirPods als gehoorapparaat gebruikt kun je later dit jaar de resultaten van een gehoortest importeren, zodat de weergave nog beter op jouw gehoor wordt afgestemd. Dat en meer lees je vandaag op iCulture.nl!



​​ Google Nest krijgt Matter-support en dat betekent dat je de Nest-accessoires ook met HomeKit kunt bedienen. Maar er zijn beperkingen.

Deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Homey — A better smart home (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 10.0+) - Homey werkt nu ook op de Apple Watch.