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Aqara G410 camera deurbel review in wit

Deze geavanceerde HomeKit-deurbel overleeft ook de tropische temperaturen

Nieuws Accessoires 1 reactie
Het aanbod van HomeKit-deurbellen is nog altijd laag, maar er is er wat ons betreft eentje die er met kop en schouders bovenuit steekt. En hij is ook nog eens bestand tegen de huidige tropische temperaturen: de Aqara G410.
Benjamin Kuijten - · Laatst bijgewerkt:

Een slimme deurbel is doorgaans hartstikke handig, maar met warm weer kan het een uitdaging zijn. Door alle functies die zo’n slimme deurbel met camera heeft, vereist hij ook veel processorkracht. En tijdens hele hete zomerdagen kan dat een slimme deurbel net even teveel worden. Het gevolg: een waarschuwing van oververhitting en een deurbel die offline gaat. Dit hebben wij meermaals ervaren met de Aqara G4-deurbel uit 2023. Maar onze ervaringen met de opvolger zijn een stuk beter: de Aqara G410 in een hele specifieke kleur is wat ons betreft de beste deurbel, ook in warme dagen.

Aqara G410 in wit overleeft ook tropische temperaturen

De G4- en G410-deurbellen van Aqara zijn oorspronkelijk bedoeld om in de schaduw te hangen, bijvoorbeeld onder een veranda bij de voordeur. In de VS is dat heel gebruikelijk, maar in Nederland zie je dat veel minder. Wij hebben zowel de Aqara G4 als de Aqara G410 getest, ook tijdens warme zomerdagen. De Aqara G4 gaf bij temperaturen boven de 25 graden al snel een waarschuwing van oververhitting. Als een soort doe-het-zelf oplossing maakte ik een overkapping van karton die ik op warme zomerdagen om de deurbel kon hangen. Ideaal was dat uiteraard niet.

Aqara G410 deurbel camera hub review

Sinds vorig jaar gebruik ik de Aqara G410 in het wit. Niet alleen omdat ik deze mooier vind, maar vooral omdat ik het vermoeden had dat een witte deurbel beter bestand is tegen warmte dan een zwarte. Mijn vermoeden bleek te kloppen: de Aqara G410 heeft nog nooit een waarschuwing van oververhitting gekregen en is nog geen een keer door hoge temperaturen offline gegaan. Dat vinden we behoorlijk indrukwekkend voor zo’n geavanceerde HomeKit-camera.

Voor context: de Aqara G410 hangt vanaf het middaguur in de volle zon, met zicht op een wijd open grasveld. De temperatuur kan dan flink oplopen, maar deze witte Aqara heeft daar gelukkig niks van. En dat is best bijzonder te noemen. De Aqara G410 ondersteunt namelijk HomeKit Secure Video, een HomeKit-functie die bewegende beelden automatisch opslaat in je veilige iCloud-account. Dit vereist wat meer processorkracht dan bij andere deurbellen en zorgt dus voor extra warmte. Oververhitting was voor Netatmo bijvoorbeeld de reden om de beloofde HomeKit Secure Video-ondersteuning toch niet toe te voegen aan hun deurbel. Aqara is dat wel gelukt, in ieder geval bij de witte G410-deurbel.

In onze test hebben we de deurbel overigens wel bedraad aangesloten. De Aqara G410 kan ook op batterijen werken, maar met de hoge temperaturen werkt dat vermoedelijk minder betrouwbaar. Voor meer ervaringen lees je onze eerdere review van de Aqara G410-deurbel.

Bekijk de Aqara G410 in het wit
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Aqara G410 deurbel camera hub review

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In deze review van de Aqara G410 slimme deurbel, lees je wat wij vinden van de opvolger van de beste HomeKit-deurbel tot nu toe. Zijn de verbetering het upgraden waard?
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Mijn (zwarte) Aqara G400 (met POE!) houdt zich ook heel goed, terwijl hij echt pal in de zon hangt.

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