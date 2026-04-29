Aqara G400 slimme deurbel met camera nu tijdelijk voor minder dan €100,-

Ben je op zoek naar een nieuwe slimme deurbel? Dan is dit hét moment om toe te slaan. De nieuwste slimme deurbel van Aqara is tijdelijk flink afgeprijsd bij Amazon. In dit artikel lees je alles over deze interessante deal én wat je van deze slimme deurbel kunt verwachten.
Jane van Brakel -

De nieuwe Aqara G400 slimme deurbel haal je tijdelijk extra voordelig in huis. Bij Amazon betaal je nu slechts €89,99 in plaats van €119,99 voor deze populaire bedrade slimme deurbel. Hieronder lees je alles over de functies en deze scherpe deal.

Op iCulture schrijven we regelmatig over de smart home-producten van Aqara, en deze nieuwste slimme G400-deurbel mag daarin natuurlijk niet ontbreken. Goed om te weten: de deurbel is bedraad en ondersteunt Apple HomeKit en Apple HomeKit Secure Video. Je kunt hem op twee manieren aansluiten: via de bestaande laagspanningsaansluiting van je huidige deurbel of via een Power-over-Ethernet-aansluiting. Heb je geen ethernetkabel naar buiten liggen, dan gebruik je eenvoudig de bestaande bedrading en verbind je de deurbel gemakkelijk via wifi.

De deurbel heeft een IP65-classificatie, dat betekent dat hij goed bestand is tegen regen en stof. Daarmee is hij duidelijk weerbestendiger dan eerdere slimme deurbellen van Aqara, die deze bescherming niet hadden.

Qua ontwerp is er één uitvoering in het zwart. Door het ontbreken van een batterijoptie is hij bovendien een stuk compacter dan de G4 en G410. De verlichte deurbelknop zorgt ervoor dat hij ook in het donker goed zichtbaar is.

Verder gebruikt deze camera een verticaal camerabeeld. De verhouding is 3:4, waardoor je van degene die voor de deur staat een volledig beeld kunt zien. De G4 had nog een standaard breedbeeldverhouding en de G410 was al iets beter met zijn 4:3-verhouding, maar het beeld was hier nog steeds horizontaal. De kijkhoek van de G400 is 165 graden met een resolutie van 2K. Via HomeKit wordt de resolutie helaas wel verlaagd naar 1080p, maar dit komt door een beperking van HomeKit zelf.

De slimme deurbel wordt geleverd met een draadloze gong. Aqara heeft de deurbel voorzien van wifi-verbinding, dus je hoeft het apparaat alleen binnen het bereik van je netwerk te plaatsen. Verder heb je de mogelijkheid om een microSD-kaartje toe te voegen voor het lokaal opslaan van opnames. De G410 is een Matter-controller voor Aqara-accessoires en ook nog eens een Thread Border Router, zodat je het bereik van je andere accessoires kunt vergroten.

29 april 2026 om 15:48
