Wie een MacBook Neo wil kopen, krijgt na vandaag met een flinke tegenvaller te maken. Apple heeft de adviesprijs van de instaplaptop verhoogd. Dat betekent gelukkig niet dat je automatisch ook die prijs hoeft te betalen, want bij verschillende webwinkels is de MacBook Neo nog altijd goedkoper verkrijgbaar.

Apple voert prijsverhoging door

Toen Apple de MacBook Neo in maart introduceerde, was het met een adviesprijs vanaf €699,- de goedkoopste MacBook ooit. Vanaf vandaag betaal je in de Apple Store echter €799,- voor exact hetzelfde model met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. Deze prijsverhoging maakt deel uit van een bredere prijsaanpassing voor Macs, iPads en nog verschillende andere Apple-producten.

Bekijk ook Apple maakt per direct elke Mac, iPad, Apple TV en HomePod fors duurder: dit zijn alle nieuwe prijzen Apple heeft de prijzen van nagenoeg alle Macs en iPads flink opgehoogd. Ook de prijzen van de HomePod en Apple TV zijn flink omhoog gegaan. Apple liet eerder al weten dat er een prijsverhoging aan zat te komen.

Hier scoor je de MacBook Neo nog goedkoop

Er zijn nog verschillende retailers die de prijs nog niet hebben verhoogd. Zo koop je de MacBook Neo bij bol nog voor €638,65, ruim €160 onder de adviesprijs. Ook Amazon hanteert op dit moment nog dezelfde prijs. Het is echter de vraag hoe lang dat nog zo blijft, want de kans is groot dat de prijsverhoging ook bij deze retailers volgt.

Is dit hét moment om te kopen?

Waarschijnlijk wel. Nu Apple de officiële prijs heeft verhoogd, is de kans groot dat andere winkels hun prijzen de komende dagen of weken eveneens aanpassen zodra bestaande voorraden zijn verkocht. Wie nog van de oude prijs wil profiteren, doet er daarom verstandig aan niet te lang te wachten. Uiteraard kunnen er later nog aanbiedingen volgen, maar een nieuwe adviesprijs van €799,- maakt kortingen relatief minder aantrekkelijk dan voorheen.

Waarom is de MacBook Neo nog steeds interessant?

Ondanks de prijsverhoging blijft de MacBook Neo de goedkoopste MacBook van Apple en is hij nog steeds bijna 700 euro goedkoper dan de MacBook Air. Je krijgt een 13-inch Liquid Retina-display, een aluminium behuizing, een A18 Pro-chip, een batterijduur tot 16 uur en ondersteuning voor Apple Intelligence. Daarmee is de MacBook Neo een aantrekkelijke keuze voor studenten, thuisgebruikers en iedereen die een betaalbare Mac zoekt.