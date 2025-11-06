In deze review van de Aqara G410 slimme deurbel, lees je wat wij vinden van de opvolger van de beste HomeKit-deurbel tot nu toe. Zijn de verbetering het upgraden waard?

Als je op zoek bent naar een HomeKit-deurbel, konden we eigenlijk maar een product aanraden: de Aqara G4-deurbel. Met ondersteuning voor HomeKit én HomeKit Secure Video, zowel bedraad als draadloos, was het lange tijd de beste keuze die je kon maken. Maar er is nu een opvolger. De Aqara Slimme Deurbel Camera Hub G410 is een veel uitgebreidere variant met allerlei smart home-opties, met tegelijkertijd belangrijke verbeteringen in de basisfuncties. Wij hebben hem de afgelopen maanden uitgebreid kunnen testen en in deze review lees je alles.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het product is getest in september, oktober en november 2025 en de review beschrijft de situatie op dat moment. De Aqara G410 Deurbel Camera Hub is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Aqara G410 slimme deurbel in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Aqara G410 slimme deurbel:

Slimme deurbel met ingebouwde camera en microfoon

Geschikt voor HomeKit en HomeKit Secure Video

Zowel bedraad als draadloos te gebruiken

Nieuw: cameraresolutie tot 2K

Nieuw: aspect ratio van 4:3, voor beter beeld

Nieuw: kijkhoek van 175 graden (was 162 graden)

Nieuw: mmWave-sensor voor aanwezigheidsdetectie

Nieuw: Nu ook een Aqara Matter-hub en Thread Border Router

Nieuw: dual-band wifi (2,4Ghz & 5Ghz)

Zelfde design als voorganger: strak rechthoekig kastje met grote ronde belknop

Geleverd met draadloze gong

Verkrijgbaar in zwart, grijs en wit

Prijs: rond €120,-

Voordat we met de Aqara G410 aan de slag gingen, hebben we de G4 gedurende zo’n twee jaar in gebruik gehad. We kunnen daarom een goede vergelijking maken met de voorganger. Omdat het aanbod van HomeKit-deurbellen zo beperkt is, hebben we geen andere HomeKit-deurbellen getest om mee te vergelijken.

Aqara G410 deurbel installatie: kinderspel

Het installeren van de Aqara G410-deurbel is een fluitje van een cent. Je kunt ervoor kiezen om de deurbel op te plakken dankzij de reeds bevestigde plakstrips, maar wij hebben ervoor gekozen om hem bij de voordeur te schroeven. Als je al een Aqara G4-deurbel hebt, is het helemaal simpel: je kan gewoon dezelfde bevestigingsmaterialen en boorgaatjes gebruiken, want in het ontwerp is niks aangepast. Dat maakte het omwisselen van de G4 naar de G410 ook een fluitje van een cent.

Je kunt de Aqara G410 zowel bedraad als draadloos gebruiken. Wij hebben hem bedraad aangesloten, op de reeds aanwezige deurbelbedrading en beltrafo. Het is een kwestie van de twee draadjes klemmen achter de twee schroefjes achterop de Aqara-deurbel en klaar ben je. Er zit bij de deurbel ook een apart optioneel opzetstuk, waarmee je de deurbel een beetje naar opzij kan laten kijken. Dat zal in de meeste gevallen wel nodig zijn. Ook hier geldt dat je het opzetstuk van de voorganger gewoon opnieuw kan gebruiken.

Daarna is het een kwestie van de draadloze gong aan het stroom verbinden. Deze wordt geleverd met een usb-c-naar-usb-a-kabel, maar je moet wel zelf voor het stekkertje zorgen. De gong is al gekoppeld aan de deurbel zelf, dus nadat je hem opgestart hebt en de Aqara-app gedownload hebt, kan de verdere installatie beginnen. De stappen in de Aqara-app spreken voor zich: je scant de Matter-code achterop en je voegt hem in een paar tikken toe aan de Woning-app.

Beeldkwaliteit Aqara G410 deurbel

Wat ons direct na het installeren opviel, is het verbeterde camerabeeld. Met name de nieuwere aspectratio van 4:3 (dus vierkant) is een flinke verbetering. De voorganger had nog een standaard 16:9 breedbeeldweergave, maar dat is voor een deurbel eigenlijk heel onpraktisch. Je wil bij een deurbel namelijk geen heel breed beeld hebben, maar juist kunnen zien wie er voor je deur staat. Daarbij is het wel zo handig dat je ook naar de grond kan kijken, want bij een aspectratio van 16:9 bijna niet kan. In ons geval zien we in het camerabeeld dan ook veel meer van de voortuin. Dat is vooral handig als er bijvoorbeeld een kind aan de deur staat, omdat zijn of haar gezicht veel beter in beeld is. Maar ook volwassenen verschijnen duidelijker in beeld, omdat je ook aan de bovenkant meer ruimte hebt.

Ondanks dat de beeldverhouding niet meet breedbeeld is, lever je gelukkig niet in op de breedte van het camerabeeld. Dat komt door de grotere kijkhoek van 175 graden. We kunnen met de Aqara G410 dus net zo ver naar links en rechts kijken als met de G4, ondanks dat het geen breedbeeld meer is. Aqara heeft wat ons betreft hier dus echt de beste keuze gemaakt. Wat ons wel opviel is dat huizen aan de overkant van de straat bij de G410 wat verder weg lijken dan bij de voorganger. Maar dat is niet per se een minpunt: bij een deurbelcamera wil je toch alleen maar zien wie er voor je deur staat.

Resolutie is beter, maar…

De resolutie van de Aqara G410 deurbel is ook beter: van 1080p naar 2K. Daar moet wel een kleine kanttekening bij geplaatst worden: de 2K-resolutie zie je alleen in de Aqara-app en ook alleen als je de deurbel niet aan Apple’s Woning-app gekoppeld hebt. HomeKit heeft namelijk nog altijd een (in onze ogen absurde) beperking wat betreft de resolutie van videocamera’s. In HomeKit is de resolutie altijd maximaal 1080p. In de Aqara-app wordt de resolutie verlaagd van 2K naar 1200p als je hem aan HomeKit gekoppeld hebt. Dat is dus het gevolg van de beperking van HomeKit, waar Aqara niets aan kan doen. Die 1200p-resolutie is alsnog wel hoger dan de 1080p van de G4-deurbel, maar als je het camerabeeld vooral via de Woning-app bekijkt, zie je net als bij de voorganger dus nog steeds 1080p.

Wat ons tijdens het testen wel opviel is dat de kleuren bij de G410 soms anders zijn dan bij de G4, met name als de de zon op de camera schijnt. Bij de G4-deurbel vinden we de kleuren soms wat mooier en natuurgetrouwer. Bij de G410 is het net alsof er een soort sepiafilter overheen zit. Heel erg storend vinden we dit verder niet, helemaal omdat het alleen bij bepaalde lichtomstandigheden is.

Design en bouwkwaliteit Aqara G410

Sommige vinden het ontwerp van de Aqara G410 wat lomp en te groot voor een deurbel. Dat hij groot is, is inderdaad een feit. Maar lomp zouden we het ontwerp niet per se noemen. De deurbel is redelijk strak vormgegeven, zonder al teveel tierelantijntjes. De matte afwerking is mooi en voelt verder ook robuust aan. Ten opzichte van de G4 heeft Aqara wel een kleine wijziging doorgevoerd: de belknop heeft nu geen geprint icoontje van een bel meer (die aangeeft waar je moet drukken). In plaats daarvan is het transparant met een lampje erachter. Daardoor zie je ook ’s avonds beter waar je moet drukken om aan te bellen. De belknop is verder lekker groot, wat in het gebruik wel zo prettig is.

Dat de deurbel relatief groot is, heeft vooral te maken met het feit dat je hem ook draadloos kan gebruiken. Er moeten dan namelijk zes AA-batterijen in en daar moet wel ruimte voor gemaakt worden. Maar vinden we de deurbel té groot? Dat zeker niet.

Beter bestand tegen hitte

Nieuw is dat je naast een zwarte versie nu ook een witte versie hebt. Van de G4 was ook een witte variant beschikbaar, maar die werd alleen in de Aziatische markt verkocht. Wij hebben voor deze review bewust de witte variant getest. Niet alleen omdat het mooier bij ons huis staat, maar vooral om een reden: kans op oververhitting. Bij de Aqara G4-deurbel kregen we namelijk in de zomer met enige regelmaat waarschuwingen van de Aqara-app dat hij oververhit was geraakt. Dat heeft in ons geval vooral te maken met de plaatsing van ons huis.

Vanaf het middaguur staat de zon op de voordeur, zonder schaduw van andere woningen of andere beschutting. Bij een buitentemperatuur van 25 graden of meer, kon je er vanuit gaan dat je rond 17:00 uur een melding krijgt dat de deurbel te heet is. Even de instellingen wijzigen (bijvoorbeeld niet opnemen) of desnoods tijdelijk een open kartonnen doos om de deurbel hangen (ja, echt) was vaak al de remedie.

Wij waren vooral benieuwd of de witte variant beter bestand is tegen de warmte. Zwart vangt nou eenmaal meer warmte op dan wit. Die theorie bleek te kloppen: tijdens het testen van de witte Aqara G410 hebben we geen een keer een melding gekregen van een oververhitte deurbel, ook niet toen het in september nog warmer dan 25 graden was. Hoewel we de deurbel niet een hele zomer hebben kunnen testen, zijn de resultaten van onze test echt al een stuk beter.

Geen officiële waterbestendigheid

Waar we nog wel teleurgesteld over zijn, is dat de deurbel officieel niet waterbestendig is. Voor een deurbel (die je toch buiten hangt) vinden we dat nog altijd een rare keuze. De Aqara G410 is in principe ontworpen om beschut op te hangen, bijvoorbeeld onder een veranda. In Amerika is dat bij voordeuren heel gebruikelijk, maar in Nederland is dat lang niet altijd het geval. Het goede nieuws, is dat regen en storm (nog) nooit voor problemen gezorgd heeft bij de Aqara G410 (of de G4-voorganger). Ondanks dat hij niet officieel waterbestendig is, is uit onze jarenlange ervaring gebleken dat regen en wind niet voor problemen zorgt.

Slimme functies Aqara G410

Dankzij de HomeKit-integratie werkt de Aqara G410-deurbel met HomeKit Secure Video. Dat betekent dat beelden veilig opgeslagen kunnen worden in iCloud. We vinden het echter wel nog steeds jammer dat dit systeem vooral gebouwd is op bewakingscamera’s. Je kan ervoor kiezen om beelden op te nemen als je niet thuis bent (of altijd, mocht je daar behoefte aan hebben). Maar er is in de Woning-app geen optie om aan te geven dat hij alleen beelden opneemt als er iemand aanbelt. Ook dit komt door een beperking van HomeKit. Het voordeel is wel dat meldingen van de deurbel op de Apple TV getoond worden en dat je alle HomePods in huis kan gebruiken als deurbelgong. Vooral dat laatste vinden we erg handig, omdat je zo echt geen bezoek meer kan missen.

Bekijk ook Zo laat je het geluid van je HomeKit-deurbel afspelen op je HomePod(s) Als je een deurbel met HomeKit hebt, kun je de HomePod gebruiken om het deurbelgeluid op af te spelen. Dat is vooral handig als je meerdere HomePods in huis hebt, bijvoorbeeld boven in je thuiskantoor of in je slaapkamer. Je kunt het per HomePod in- en uitschakelen.

De Aqara-app biedt voor de G410 nog veel meer opties. Functies als gezichtherkenning en cloudopslag bieden veel mogelijkheden, maar eerlijk gezegd gebruiken wij vooral de vergelijkbare opties in de Woning-app. Helemaal omdat je voor de HomeGuardian-cloudopslagdienst een abonnement nodig hebt. Heb je iCloud+, dan vinden we dat de opties van HomeKit voldoende zijn op het gebied van gezichtsherkenning en het opnemen van beelden. De Aqara G410 biedt daarnaast nog lokale opslag voor wie niet afhankelijk wil zijn van online diensten.

Wat wel nog extra handig is van de Aqara G410, is dat hij ook fungeert als Aqara Matter-hub en Thread Border Router. Mocht je dus andere accessoires van Aqara hebben die een Aqara-hub vereisen, dan kun je daar gewoon de G410 voor gebruiken. Dit werkt met alle accessoires van Aqara die met een hub werken, ook Zigbee-accessoires. Dat de hubfunctie dus geïntegreerd zit in de deurbel, is een hele prettige bijkomstigheid. De deurbel is ook automatisch onderdeel van het Thread-netwerk, mocht je dat al hebben. Daarmee verbeter je tegelijkertijd de betrouwbaarheid van je smart home-netwerk.

Score 8.5 Aqara Doorbell Camera Hub G410 €122,- Voordelen + Eenvoudige montage

Zowel bedraad als draadloos te gebruiken

HomeKit-ondersteuning met Secure Video

Betere beeldverhouding dan voorganger

Hogere resolutie (via Aqara-app)

Aqara- en Matter-controller in één Nadelen - Batterijduur beperkt bij draadloos gebruik

Geen officiële waterbestendigheid

Conclusie Aqara G410 deurbel review

De Aqara G4-deurbel is van zijn troon gestoten als de beste HomeKit-deurbel. De Aqara G410-opvolger is in alle opzichten beter of net zo goed. Eigenschappen als bedrade en draadloze HomeKit-ondersteuning zijn nog net zo welkom, maar de G410 gooit daar nog het flink verbeterde camerabeeld bovenop. De 4:3 aspectratio is een stuk prettiger voor een deurbel, omdat je hierdoor personen veel beter kan zien. Ook als iemand wat dichterbij de deurbel staat, erg lang is of juist erg klein. De hogere resolutie is daarbij een mooie plus, al is het jammer dat dit nog steeds niet in HomeKit zichtbaar is.

De ingebouwde hubfuncties kunnen ook goed van pas komen, mocht je echt willen investeren in een smart home met veel Aqara-accessoires. Daarmee is de Aqara G410 een zeer complete deurbel, zeker als je kijkt naar de relatief betaalbare prijs. Het grootste nadeel vinden we dat de deurbel nog altijd officieel niet waterbestendig is, wat op papier voor een deurbel onbegrijpelijk is. Gelukkig is het in de praktijk niet zo’n probleem.