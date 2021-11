The Information kreeg de roadmap in handen en kan daardoor meer vertellen over de opvolgers van de M1 (Pro/Max), die door Apple’s partner TSMC zullen worden gemaakt. De huidige 5nm chips zullen op termijn worden vervangen door een tweede generatie 5nm Apple Silicon-chips die met een verbeterd productieproces worden gemaakt. Deze bevatten twee zogenaamde dies, waardoor meer cores mogelijk zijn. We zullen ze gaan zien in toekomstige MacBook Pro’s en krachtige Macs voor op de desktop.



Met de derde generatie chips zou Apple een grotere sprong willen maken: het gaat om 3nm chips, eveneens gemaakt door TSMC. Deze hebben wel vier dies, wat tot maar liefst 40 cores kan leiden. De huidige M1-chips hebben een 8-core CPU en bij de M1 Pro/Max loopt het op naar 10-cores. Wil je meer, dan zul je voorlopig nog bij Intel moeten aankloppen want alleen de prijzige Mac Pro is te configureren met 28 cores. Dat is dan nog wel een Intel Xeon W-processor. De verwachting is dat Apple deze komend jaar gaat vervangen door een Apple Silicon -uitvoering. Bronnen zeggen dat deze een variant van de M1 Max-chip gaat gebruiken met tenminste twee dies. Voor meer uitleg wat een die is, zie Wikipedia

Bronnen verwachten dat TSMC in 2023 in staat is om 3nm chips te maken, die zowel in Macs als in iPhones gebruikt kunnen worden. Ze hebben codenaam Ibiza, Lobos en Palma. We zullen ze waarschijnlijk eerst zien in toekomstige 14- en 16-inch MacBook Pro’s. Een minder krachtige variant zou gepland staan voor de MacBook Air. Ook in de iPhone van 2023 komt dan een 3-nanometer chip.

En Intel dan?

Ee roadmap wekt de indruk dat Apple met gemak Intel voor kan blijven op het gebied van consumenten-pc’s. Intel onthulde vorige week de 12e generatie Alder Lake-chips voor desktop, die volgens benchmarks sneller zijn dan de M1 Max. Maar ze gebruiken wel veel meer stroom. In totaal gaat het om zes nieuwe processors bedoeld voor de desktop, waaronder de high-end Core i9-12900K. Dit is een 16-core chip met acht performance-kernen en acht efficiency-kernen, die bedoeld is voor de desktop en dus niet goed te vergelijken is voor de M1 Pro en M1 Max, die voor mobiel gebruik bedoeld zijn. De eerste 12e generatie Intel Core-processoren worden begin 2022 in laptops verwacht.