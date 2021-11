Apple lost bug op waardoor Intel Macs met Monterey vastliepen

In een verklaring geeft Apple aan dat er een probleem was met de firmware op de T2-beveiligingschip, waardoor sommige gebruikers hun Mac niet meer konden opstarten. Het gebeurde alleen na de installatie van Monterey. In de huidige macOS-updates is daarom een BridgeOS firmware-update toegevoegd om dit op te lossen. Mensen die nog steeds geen toegang hebben tot hun machine moeten contact opnemen met Apple Support voor hulp.



macOS Monterey werd vorige maand uitgebracht voor iedereen en bevat handige vernieuwingen zoals Focus-modus, de Opdrachten-app en verbeterde notificaties. Voor mensen met een Intel Mac leverde het echter problemen op.

Hieronder zie je de getroffen Macs met T2-chip, die zijn geproduceerd tussen 2017 en 2020. Het gaat uitsluitend om Intel Macs:

Na het verschijnen van macOS Monterey waren er diverse meldingen van mensen die niet meer konden inloggen op hun Macs. Het apparaat schakelde niet meer in en het probleem was te wijten aan de T2-beveiligingschip die onder andere de Touch ID-knop aanstuurt.

M1 Macs hebben er geen last van omdat ze geen aparte T2-chip meer hebben.

Apple zegt dat een klein deel van de gebruikers is getroffen:

We have identified and fixed an issue with the firmware on the Apple T2 security chip that prevented a very small number of users from booting up their Mac after updating macOS. The updated firmware is now included with the existing macOS updates. Any users impacted by this issue can contact Apple Support for assistance.