Luxe fitnesstracker van Fitbit

Fitbit was ooit de marktleider in fitnesstrackers, maar ondertussen brengen budgetmerken als Xiaomi en Huawei veel goedkopere alternatieven op de markt. Die zien ern vrijwel allemaal ‘budget’ uit. Geen wonder dat Fitbit het nu in het wat luxere segment lijkt te gaan zoeken met de Fitbit Luxe. De eerste foto’s daarvan zijn nu gelekt. Het gaat om drie kleuren: zwart, zilver/platinum en goud. De insteek is wat meer op mode gericht dan de bestaande Expire 2, die rond de 100 euro kost.



De grootste verbetering is een behuizing van RVS en mogelijk ook een OLED -kleurenscherm. De Inspire 2 heeft een plastic behuizing en een monochroom scherm. Een hartslagmeter, slaaptracking en de gebruikelijke functies voor activity tracking zitten er ook in. Waarschijnlijk zit er geen GPS in, zodat je een smartphone nodig hebt voor nauwkeurige plaatsbepaling.

Net als bij eerdere Fitbits kun je de bandjes verwisselen. Dit is een functie die je bij de Apple Watch ook hebt, maar deze Fitbit spreekt een heel andere doelgroep aan en past in een heel andere prijsklasse, waardoor ze elkaar niet in de weg zitten. De bandjes sluiten met een klassieke gesp. Fitbit maakt ook smartwatches, maar met deze Fitbit Luxe gaan ze terug naar waar het allemaal mee begonnen is: een stappenteller, maar dan met veel meer functies. Fitbit spreekt volgens WinFuture over de “meest elegante fitnesstracker op de markt”. Details over de schermresolutie en andere technische wetenswaardigheden zoals accuduur zijn nog niet bekend.

Meer dan een tracker

Technisch zou het volgens WinFuture gelijk kunnen zijn aan de Fitbit Ace 3 voor kinderen, die een paar weken geleden werd aangekondigd, maar dan met meer wellnessfuncties voor volwassenen zoals stress meten en ademhalingsoefeningen. De Fitbit Luxe is dus niet alleen geschikt voor beginners die hun fitheid willen verbeteren of iets aan overgewicht willen doen, maar ook voor een bredere doelgroep van mensen die ermee willen fietsen, hardlopen of zwemmen. De behuizing is namelijk waterdicht.

