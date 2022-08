Wallpapers september 2022-event van Apple

Apple’s uitnodigingen voor events lenen zich vaak voor een mooie achtergrond, maar deze keer had het bijna niet mooier gekund. De uitnodiging met donkere achtergrond en lichtgevende puntjes doen sterk denken aan een verzameling sterren. De sterren staan in de vorm van het Apple-logo, dat uiteraard centraal staat in deze achtergrond. Of je nu een wallpaper voor je iPhone, iPad of Mac zoekt, voor alle devices hebben we een mooie achtergrond van het september 2022-event.



Wallpaperexpert @AR72014 heeft de uitnodiging van Apple zoals altijd weer omgezet in een aantal mooie wallpapers. Er zijn wederom twee versies: eentje met een hele zwarte onderkant en eentje waarbij de sterrenpuntjes over de gehele wallpaper zichtbaar zijn. Door de donkere weergave ziet de wallpaper er mooi uit op OLED -iPhones, maar uiteraard misstaat hij niet op alle andere devices.

De wallpaper biedt helaas niet het diepte-effect in iOS 16, waarbij het tijdstip achter een onderdeel van de wallpaper schuilgaat. Wel kun je er met de filters nog zelf een andere look aan geven. Tijdens het instellen van de achtergrond in iOS 16, kun je naar links en rechts vegen om een ander filter te kiezen.

Klik op de links hieronder en hou de afbeelding ingedrukt om hem toe te voegen aan je fotobibliotheek, waarna je hem eenvoudig kan instellen als wallpaper. Wil je meer weten hoe je een wallpaper moet instellen op je iPhone of iPad, lees dan onze tip.



De wallpaper met iOS 16: sterren (links), zwarte onderkant (midden), met kleurenfilter (duotint; rechts).

Wallpaper met alleen maar sterren

Wallpaper met zwarte onderkant

Benieuwd welke aankondigingen je mag verwachten van het september 2022-event? Lees dan onze uitgebreide vooruitblik!