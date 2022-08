Apple is niet zo hongerig naar data, Google wel

Uit de studie blijkt dat het viertal Google, Twitter, Amazon en Facebook meer data verzamelt dan Apple. Opvallend is wel dat Facebook in de buurt van Apple zit: dit bedrijf verzamelt 14 datapunten per gebruiker, terwijl Apple op 12 zit. Google staat bovenaan de lijst met 39 datapunten, terwijl Twitter en Amazon er tussenin zitten met respectievelijk 24 en 23 datapunten.



Apple scoort dus het beste onder de techbedrijven. Door gebruik te maken van machine learning en algoritmes op het apparaat zelf kan Apple allerlei aanbevelingen doen voor muziek en uitgelichte foto’s, zonder die data centraal op te slaan of in datacenters te analyseren. Door deze nadruk op lokaal verwerken van data en beperkingen op het delen van data, wordt het voor andere bedrijven wel moeilijker om data te verzamelen.

Apple voerde in 2020 de functie App Tracking Transparency (ATT) in. Gebruikers kunnen daarmee zelf kiezen of ze getrackt willen worden tussen apps en websites onderling. Facebook is uiteraard een groot tegenstander van ATT en zegt dat het veel inkomsten misloopt. Ook zegt Facebook dat kleine bedrijven de dupe zijn, omdat ze minder goed gerichte reclame kunnen tonen in de Facebook-app.