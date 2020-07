De nieuwe widgets op de iPhone zijn één van de belangrijkste verbeteringen van iOS 14. Ze hebben niet alleen een nieuw design, maar je kan ze ook op allerlei plekken op het beginscherm zetten. Er is dus niet meer één centrale plek voor al je widgets, omdat je veel meer vrijheid hebt. Op de iPad geldt dat vreemd genoeg niet: daar moet je het nog altijd doen met het aparte widgetscherm. Ontwerper Parker Ortolani dacht, net als veel andere iPad-gebruikers, dat dit beter kan en maakte een concept voor iPadOS 15.



Concept iPadOS 15 met verbeterde iPad-widgets

Het concept van iPadOS 15 toont schermen die meer overeenkomen met hoe de widgets op de iPhone werken in iOS 14. Je hebt veel meer vrijheid om widgets te plaatsen waar je maar wil. Je appicoontjes staan tussen de widgets, net als op de iPhone. Qua vormgeving van de widgets heeft de maker van dit concept niets veranderd. Het enige verschil is dat de mogelijkheden een stuk uitgebreider zijn, waardoor er meer gebruikgemaakt wordt van het grotere iPad-scherm.

Maar behalve de uitgebreidere mogelijkheden van de widgets, is de ontwerper nog een stapje verder gegaan. Zo heeft hij de appbibliotheek van iOS 14 naar de iPad gebracht. Je roept deze op door op een knop aan de linker kant van de dock te tikken. Dit komt ook van pas bij het gebruik van de multitaskingfuncties van de iPad.

Iets volledig nieuws is het Pro Menu, dat speciaal ontworpen is voor gebruik met een muis of trackpad. Door te klikken op de tijd rechtsboven, krijg je een nieuw menu om naar je notificaties, instellingen, app-updates en meer te gaan. Het menu bevat dus allerlei snelkoppelingen naar handige functies. Het is een beetje vergelijkbaar met het -menu op de Mac, linksboven in de menubalk.

iPadOS 14 is een relatief kleine update voor de iPad. Terwijl er afgelopen jaar allerlei nieuwe functies bij gekomen zijn, zoals ondersteuning voor meerdere vensters van dezelfde app en uitgebreide muis- en trackpadbediening, draait het dit jaar vooral om de Apple Pencil. Of Apple voor volgend jaar meer vernieuwingen op de planning heeft staan, is nog onduidelijk.