Als de eerste 5G iPhones later dit jaar in de winkel liggen zullen ze waarschijnlijk twee 5G-technologieën ondersteunen: sub-6GHz en mmWave. In 2021 wordt het anders, aldus een nieuw gerucht.

Support voor beide 5G-techogieën in 2020

Bij de iPhone 12 zou Apple voor dubbele ondersteuning willen kiezen: sub-6GHz en mmWave. Het zou gelden voor alle modellen, van het instapmodel iPhone 12 tot de duurste iPhone 12 Pro Max. Het heeft ermee te maken dat providers de 5G-technologie in verschillend tempo uitrollen en de beschikbaarheid van sub-6GHz en mmWave verschilt daarom per land. Het is voor Apple daarom logisch om beide technologieën te ondersteunen. Naarmate 5G echter volwassener wordt zal Apple gaan kijken welke 5G-technologieën ondersteund moeten worden.



Goedkoper, maar meer modelnummers

De informatie zou zijn gedeeld door bronnen binnen de industrie, vanuit Taiwan. Als een regio geen mmWave 5G aanbiedt, zal Apple het daar ook niet gaan ondersteunen. Dit bespaart geld, maar het betekent ook dat er veel meer modelnummers geproduceerd moeten worden. Sommige analisten denken dat Apple in de iPhone 12 wel mmWave en sub-6GHz gaat inbouwen, maar één van beide hardware-compontenten uitschakelt in markten waar het niet gebruikt wordt. Dit is al wel vaker gebeurd, bijvoorbeeld vanwege de ondersteuning van GSM en CDMA in de VS. De providers Sprint en Verizon bieden CDMA, terwijl AT&T en T-Mobile op GSM zitten. Dit zorgt ervoor dat je bij de aanschaf moet opletten of je wel het juiste providermodel (al dan niet met simlock) te pakken hebt.

mmWave is de snelste 5G-technologie en zal worden gebruikt in drukbevolkte gebieden zoals de Randstad. In landelijke gebieden zal sub-6GHz meer van pas komen, om in grotere regio’s dekking te kunnen bieden. Dit is langzamer, maar heeft wel betere dekking.

Analist Ming-Chi Kuo heeft eerder al gezegd dat sommige modellen in de iPhone 12 line-up geen ondersteuning voor mmWave krijgen in bepaalde landen.