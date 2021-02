De Brydge Pro+ met ingebouwde trackpad werd in januari 2020 aangekondigd, nog vóórdat Apple in iPadOS 13.4 uitgebreide ondersteuning voor muis- en trackpad toevoegde. De trackpad was daarom nog niet geoptimaliseerd voor de nieuwe manier van bediening, maar daar komt met de aankomende update dus verandering in. De grootste toevoeging is ondersteuning voor multi-touch. De Brydge Pro+ is er voor de 12,9- en 11-inch iPad Pro.



Brydge Pro+ krijgt multi-touch

Dankzij de software-update met ondersteuning voor multi-touch, wordt het toetsenbord met ingebouwd trackpad meer een concurrent voor Apple’s Magic Keyboard voor iPad. Met multi-touch kun je twee vingers gebruiken om bijvoorbeeld te scrollen, in te zoomen en allerlei veegbewegingen te gebruiken. Apps afsluiten, wisselen tussen apps en meer is dus een stuk makkelijker geworden met dit toetsenbord met trackpad.

Via de website van Brydge kun je je aanmelden om deel te nemen aan de beta van de nieuwe software-update. De eerste 500 aanmeldingen krijgen toegang tot de testversie, waarna de rest van de gebruikers ergens dit voorjaar de update krijgen. Om de update te kunnen installeren, heb je wel iPadOS 14.5 nodig, die nu nog in beta is. De update installeer je via de Brydge Connect-app.

De Brydge Pro+ is in Nederland beschikbaar vanaf zo’n €209,-.

Brydge 10.2 MAX+ voor instap-iPad

Tegelijkertijd heeft Brydge ook de komst van de 10.2 MAX+ aangekondigd. Dit is nagenoeg dezelfde toestenbord met ingebouwd trackpad als de Pro+, maar dan aangepast voor het formaat van de 10,2-inch iPad. Deze versie is geschikt voor zowel de 7e als 8e generatie iPad (dus de iPad 2019 en iPad 2020). Het toetsenbord komt met een hoes en bevestig je magnetisch aan de iPad. De verbinding gaat via Bluetooth en de maker belooft een batterijduur van maximaal zes maanden. De trackpad komt meteen met ondersteuning voor multi-touch.

Deze nieuwe versie komt eind maart beschikbaar voor een prijs van $129,99. Wanneer de hoes in Nederland verkrijgbaar is, is nog niet bekend.