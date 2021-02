Apple is voor een aantal zaken nog afhankelijk van externe bedrijven. Zo ontwikkelt Qualcomm nog altijd de modems van de iPhone en iPad, die verantwoordelijk is voor de draadloze verbindingen. De nieuwste ontwikkelingen vinden we op het gebied van 5G. De iPhone 12-serie is het eerste Apple-product dat hiermee werkt, maar Apple kijkt ondertussen al verder vooruit. Er zijn nieuwe vacatures van Apple opgedoken waarin het bedrijf op zoek is naar engineers die gaan werken aan de volgende generatie mobiele verbindingen, zo ontdekte Mark Gurman van Bloomberg.



‘Apple gaat zelf werken aan 6G’

Er zijn deze week diverse vacatures opgedoken voor posities in Apple’s kantoor in Silicon Valley en San Diego. Apple werkt daar aan draadloze technologieën, maar ook aan het ontwerpen van chips. De omschrijving van de vacature is duidelijk:

“You will have the unique and rewarding opportunity to craft next generation wireless technology that will have deep impact on future Apple products. In this role you will be at the center of a cutting-edge research group responsible for creating next generation disruptive radio access technologies over the next decade.”

De baan is er dus echt een voor de lange termijn. We zitten pas aan het begin van het 5G-tijdperk en de komende jaren zal dit netwerk alleen nog maar sneller worden. Naar verwachting wordt 6G pas in 2030 voor het eerst uitgerold, maar Apple zou er met deze vacatures als eerste bij willen zijn. Bij de introductie van 5G was Apple later dan bijvoorbeeld Samsung en sommige andere smartphonefabrikanten.

Apple werkt volgens bronnen ook al jaren aan een eigen modem. De ontwikkeling van het Apple-modem loopt gestaag en zou Qualcomm op den duur moeten vervangen. Door ook de techniek achter 6G zelf te ontwikkelen, is Apple minder afhankelijk van andere partijen. Dat Apple nu aan de slag gaat met het ontwikkelen van 6G, wil niet zeggen dat de verbeteringen voor 5G in de koelkast gezet worden. De komende jaren zetten providers en smartphonemakers zich verder in om 5G te optimaliseren. Momenteel zijn de verbeteringen in snelheid nog beperkt, maar als de snellere mmWave breder uitgerold wordt, merk je grotere prestatieverbeteringen.