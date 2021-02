iCulture Vandaag: dit was woensdag 17 februari 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 17 februari 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Maart komt er alweer aan, dus het is hoog tijd om onze verwachtingen voor een maart 2021-event op een rij te zetten. Welke aankondigingen komen er, áls Apple een event organiseert? Ook voor iedereen die op zoek is naar een goede wachtwoordenapp voor iPhone en iPad hebben we advies klaar staan



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

De beste wachtwoordenapps voor iPhone en iPad die je helpen met het veilig bewaren én aanmaken van je wachtwoorden.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

CARROT Weather (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Nieuwe geheime locaties en een schermvullende landschapsweergave op de iPad.

+ , iOS 13.0+) - Nieuwe geheime locaties en een schermvullende landschapsweergave op de iPad. Flitsmeister (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Je kan nu je unieke vriendencode delen met je vrienden die nog geen Flitsmeister hebben. Vervolgens krijg je allebei een maand lang gratis Flitsmeister Pro.