We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: WeCrashed

Terwijl we vorige week nog een serie over een oude man (Ptolemy Grey) als nieuwkomer hadden op Apple TV+, gooit Apple het deze week over een heel andere boeg. WeCrashed is een dramaserie over de opkomst en ondergang van WeWork, de start-up die de hele wereld aan gezellige deelkantoren wilde helpen. In de hoofdrollen zien we Oscarwinnaars Jared Leto (House of Gucci) en Anne Hathaway (The Devil Wears Prada). Ze spelen een verwend en megalomaan stel dat met veel bluf leegstaande kantoorpanden weet te bemachtigen, om er vervolgens gezellige werkplekken van te maken. Daarbij worden ze niet gehinderd door enige kennis van de vastgoedmarkt, maar gelukkig is daar de nuchtere medeoprichter Miguel, die dankzij zijn achtergrond in architectuur en zijn bereidheid om steeds de vuile klusjes op te knappen, zorgt dat de hele onderneming slaagt.

WeWork groeit uit tot een miljardenbedrijf, om vervolgens helemaal in te storten. De serie is gemaakt door Gene Stupinsky (The Office) en achter de schermen werkten John Requa en Glenn Ficarra (This Is Us) eraan mee.

De eerste drie afleveringen zijn nu te zien, daarna volgt wekelijks een nieuwe aflevering.

Bekijken: WeCrashed

Cheaper by the Dozen

Te zien bij: Disney+

Een echtpaar met twaalf kinderen besluit veeleisende carrières na te streven. Hij begint als footballcoach aan een universiteit en zij moet op reis om haar boek te promoten. Ze komen erachter dat een groot gezin moeilijk te combineren is met grote carrières.

Black Crab

Te zien bij: Netflix

Om een apocalyptische oorlog te eindigen en haar dochter te redden, gaat een soldaat op een wanhopige missie om met een topgeheime vracht een bevroren zee over te steken.

Top Boy (S02)

Te zien bij: Netflix

Twee doorgewinterde drugsdealers keren terug naar de straten van Londen, maar hun jacht op geld en macht wordt bedreigd door een jonge, meedogenloze oplichter.

Windfall

Te zien bij: Netflix

Spannend psychologisch drama. Een dief houdt een steenrijk stel (Jesse Plemons en Lily Collins) gegijzeld onder de Californische zon. Een dief (Jason Segel) breekt in bij een villa. De film neemt een onverwachte wending als de bewoners opeens thuiskomen. Het leidt tot beklemmende scenes, die aan Hitchcock doen denken. De soundtrack versterkt dit gevoel alleen maar.

Bohemian Rhapsody

Te zien bij: Netflix

Was eerder al te zien bij Prime Video. Freddie Mercury, zanger van Queen, groeit uit tot een van de meest geliefde entertainers ter wereld. De band heeft met hun met iconische liedjes een revolutionair geluid, maar de levensstijl van Freddie laat de band bijna ineenstorten.

Fast & Furious 9

Te zien bij: Amazon Prime Video

Dominic Toretto (Vin Diesel) en Letty (Michelle Rodriguez) dachten hun gevaarlijke verleden achter hen te kunnen laten. Als plotseling Doms broer, Jakob (John Cena), opduikt moeten zij weer in actie komen. De crew komt samen om een oude rekening te vereffenen en het diabolische plan van een oude bekende te stoppen om hun familie te beschermen.

Deep Water

Te zien bij: Amazon Prime Video

Ben Affleck en Ana de Armas spelen de hoofdrollen als Vic en Melinda Van Allen, een welgesteld echtpaar uit New Orleans wiens huwelijk afbrokkelt onder het gewicht van wrok, jaloezie en wantrouwen. Terwijl hun wederzijdse provocaties en hersenspelletjes escaleren, verandert alles al snel in een dodelijk kat-en-muisspel als Melinda’s minnaars beginnen te verdwijnen. Met zinderende en complexe prestaties van Ben Affleck en Ana de Armas en geregisseerd door een van de meest gevierde filmmakers van het genre, markeert Deep Water de terugkeer van de A-list erotische thriller, die je aandacht vanaf het begin vasthoudt en weigert los te laten terwijl je ontdekt hoe ver een persoon zal gaan.

Mother!

Te zien bij: Ziggo

De relatie van een koppel wordt op de proef gesteld wanneer ze onverwachts bezoek krijgen en hun rustige leven wordt verstoord.

Temptation Island USA (S04)

Te zien bij: Videoland

Amerikaanse realityshow waarin vier stellen de ultieme relatietest aangaan. Zij zullen, gescheiden van hun partner, omringd worden door bloedmooie vrijgezellen. Welke relaties houden stand en welke relaties sneuvelen?

The Many Saints of Newark

Te zien bij: Pathé Thuis

De jonge Anthony Soprano groeit op in een tumultueuze tijd in Newark. De machtige DiMeo-misdaadfamilie krijgt concurrentie van andere gangsters en dreigt de grip te verliezen op een stad die gebukt gaat onder rassenrellen.