De M2 Pro- en M2 Max-chips zijn behoorlijk snel, zo blijkt uit de eerste hands-on ervaringen met de MacBook Pro 2023 en de Mac mini 2023. Voor de meeste gebruikers zijn ze overkill, zelfs als je heel veel met videobewerking doet. Maar hoe snel zijn ze werkelijk? En presteren ze beter dan de M1 Ultra van vorig jaar? Dat blijkt uit de benchmarktest van MacWorld. Ze hebben alle eerdere Apple Silicon-chips in een grafiek gezet, vanaf de A14 Bionic uit de iPhone 12. Zo krijgen we een beter beeld hoe snel de nieuwe chips nu werkelijk zijn.



De grafieken kunnen van pas komen als je twijfelt tussen de huidige M2-chips of de eerder verschenen M1-chips, die ook nog prima kunnen meekomen. De M2 Pro heeft in de snelst mogelijke uitvoering een 12-core CPU en een 19-core GPU, in combinatie met maximaal 32GB snel centraal geheugen. Bij de M2 Max kun je zelfs een 38-core GPU-kiezen en tot 96GB centraal geheugen. De performance per Watt is volgens Apple ongeëvenaard en maakt het de meest efficiënte chip qua energieverbruik die je momenteel kunt krijgen.

MacWorld keek alleen naar chips in devices die momenteel nog in de winkel liggen. De resultaten zijn zoals verwacht: de snelste Mac-chips staan bovenaan, gevolgd door enkele iPads en iPhones. Toch is het leuk om te weten dat de iPad Pro net zo snel is als een MacBook Air. En het behoorlijke prijsverschil tussen de iPhone SE en de iPhone 14 is opmerkelijk als je bedenkt dat ze vrijwel even snel zijn.

Ook interessant is te zien hoe de Mac mini M2 het aflegt tegen de Mac Studio M1 van vorig jaar. Heb je gekozen voor de 48-core of 64-core variant van de M1 Ultra, dan zit je nog steeds goed. Maar als je voor de M1 Max had gekozen, zou je nu een M2 Pro kunnen overwegen qua prestaties. Meer informatie over de M2-chip lees je in ons overzicht.

Bekijk ook Alles over de Apple M2-chip in Mac en iPads Apple heeft in 2022 voor het eerst de M2-chip uitbebracht, een nieuwe Apple Silicon-chip voor Mac en iPad. De M2-chip biedt nog betere performance en is er ook in de varianten M2 Pro en M2 Max. Lees hier in welke devices je deze chip vindt en wat de unieke eigenschappen zijn.

Meer over de nieuwe producten lees je hier: