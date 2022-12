Prijsverhoging T-Mobile

De verhoging van abonnementsprijzen heeft te maken met inflatie, zo meldt T-Mobile op de website. De provider voert elk jaar op 1 januari een inflatiecorrectie door. Dit is in de gebruikersvoorwaarden opgenomen, waardoor het niet mogelijk is om je contract eerder op te zeggen vanwege deze prijsverhoging. T-Mobile baseert zich op het inflatiepercentage dat door het CBS is vastgesteld over de maand juni. Daardoor valt de prijscorrectie mogelijk wat ongunstig uit voor T-Mobile-klanten, aangezien de inflatiecijfers eind van het jaar wat zijn afgenomen.



Bij de twee andere grote providers ( KPN en VodafoneZiggo) ligt de inflatiecorrectie een stuk lager. Dit komt omdat de providers op verschillende momenten hun inflatiecorrecties en andere prijswijzigingen bepalen. De twee andere providers kijken daarbij naar het inflatiepercentage over een heel jaar, terwijl T-Mobile zich alleen baseert op het cijfer van de maand juni. Was dit een ongunstige maand qua inflatie, dan betaal je een jaar lang een hoger bedrag. Afgelopen januari zou T-Mobile zelfs een gecombineerde prijsverhoging van 12,6 procent hebben doorgevoerd, bestaande uit een inflatiecorrectie en andere prijsaanpassingen.

Ook inflatiecorrectie bij KPN en Vodafone

Bij KPN werd op 1 oktober een inflatiecorrectie van 5,8 procent doorgevoerd waarbij de prijzen met 2 euro per maand stegen. Hierbij werd de gemiddelde inflatie tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 als uitgangspunt gehanteerd. Vodafone voerde ook op 1 oktober een inflatiecorrectie door en verhoogde de prijzen met 2,7 procent. Hierbij werd de gemiddelde inflatie over het jaar 2021 gebruikt.

De prijzen bij T-Mobile stijgen voor mensen met een mobiel abonnement en een Thuis-abonnement. De prijzen voor aanvullende diensten zoals extra tv-pakketten worden niet verhoogd. Ook gelden er een aantal uitzonderingen voor specifieke klanten. Abonnementen die op of na 1 oktober 2022 zijn afgesloten of verlengd, zullen geen prijsverhoging krijgen. Ook geldt de prijsverhoging niet voor twee zakelijke abonnementen: het Corporate Rateplan en T-Mobile Zakelijk Internet.

Betere dekking bij T-Mobile – maar niet voor iedereen

T-Mobile maakte ook bekend de netwerkdekking te willen verbeteren door de Lyfo TwinSim-technologie in te schakelen. De provider heeft een exclusief contract gesloten met Lyfo.NET om in gebieden met slechte dekking automatisch over te schakelen naar een alternatief mobiel netwerk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een tweede simkaart in het toestel. Zodra de primaire verbinding onder een bepaald kwaliteitsniveau zakt, schakelt het toestel voer naar het beste alternatieve netwerk. De oplossing zou vooral gericht zijn op politie, ambulance, brandweer en andere publieke diensten. Ook bedrijven in de zorg, beveiliging en andere sectoren die van vitaal belang zijn kunnen er gebruik van maken.

Tijd om over te stappen? Je kunt vaak geld besparen door voor een budgetprovider te kiezen of door over te stappen naar de goedkopere merken Tele2 en Ben, beide onderdeel van T-Mobile.