iCulture Vandaag: dit was dinsdag 12 april 2022

Vandaag bespreken we onze wensen voor iPadOS 16, want wat ons betreft moet de update eindelijk eens aan de verwachtingen voldoen. Het antwoord weten we pas over een paar maanden, maar met ons wensenlijstje nemen we alvast het voortouw. Verder vandaag: zijn de eerste functies van watchOS 9 al gelekt, is er een nieuwe Mac mini 2022 opgedoken en delen we diverse handige cameratips voor de nieuwste iPhones. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Dit moet je weten over Deep Fusion: hoe het werkt tot geschikte toestellen.

Alles over de nachtmodus van de iPhone-camera en welke lenzen ondersteund worden op jouw model.

Apps

iMovie 3.0 heeft Magische films voor het bijna-automatisch maken van een leuke video.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Darkroom: Foto- & video-editor (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Dieptemaskers die werken met kunstmatige intelligentie voor het bewerken van foto’s, video’s en meer.

, iOS 14.0+) - Dieptemaskers die werken met kunstmatige intelligentie voor het bewerken van foto’s, video’s en meer. Pixelmator Pro (€39,99, macOS, 10.15+) - Met de nieuwste update van Pixelmator Pro is de Layers-optie helemaal opnieuw ontworpen. Ook zijn er meer dan 200 nieuwe vormen, ondersteuning voor de M1 Ultra en nog veel meer.

iMovie (gratis, iPhone/iPad, iOS 15.3+) - Nu met Magic Movies en Storyboards.

iMovie (gratis, macOS, 11.5.1+) - Ook de Mac-app heeft nu deze Magic Movies en Storyboards, zodat je met nog minder werk een mooie video kunt maken.