Nanoleaf brengt slimme plafondlamp met Matter en HomeKit uit

Lampenmaker Nanoleaf komt regelmatig met opvallende nieuwe lampen, maar dit keer komen ze met een simpele slimme plafondlamp.

Deze nieuwe slimme plafondlamp van Nanoleaf is bedoeld als een betaalbare lamp voor dagelijks gebruik, maar biedt daarnaast kleurrijke lichteffecten. Dankzij de ondersteuning voor Matter werkt de lamp ook met Apple Woning en HomeKit.

Nanoleaf Smart Multicolor Ceiling Light

De Nanoleaf Smart Multicolor Ceiling Light is een ronde plafondlamp die zowel functioneel als sfeervol licht geeft. De lamp bestaat uit twee afzonderlijk aanstuurbare lichtbronnen: een hoofdverlichting die naar beneden schijnt en een subtiele cirkelverlichting aan de achterkant die de muur en het plafond verlicht. Beide delen zijn los van elkaar in te stellen. Hierdoor kun je kiezen voor alleen wit licht, of juist een combinatie met gekleurde sfeerverlichting.

De plafondlamp bevat 196 leds en haalt een maximale lichtopbrengst van 2600 lumen. Voor wit licht kun je kiezen uit een kleurtemperatuur tussen 2200K en 6500K. Zo is de lamp geschikt voor zowel warm avondlicht als helder werklicht. De lamp beschikt daarnaast over 28 afzonderlijke kleurzones, waarmee kleurverlopen en dynamische lichteffecten mogelijk zijn. Nanoleaf noemt bovendien een hoge kleurweergave (CRI 95) en een RG0-certificering voor een lage hoeveelheid blauw licht. Dat heeft een belangrijk voordeel, want deze lamp heeft zo minder invloed op je slaapritme.

Via de Nanoleaf-app kun je verschillende scènes instellen, automatiseringen maken en de lamp laten reageren op muziek. Ook is eenvoudigere bediening mogelijk via Apple Woning. Dit is dankzij ondersteuning voor Matter over wifi en HomeKit. Een aparte hub is er dus niet voor nodig. Toch profiteer je voor Thread-functies wel van een geschikte Matter-controller zoals een HomePod of Apple TV.

Beschikbaarheid Nanoleaf Ceiling Light

De Nanoleaf Smart Multicolor Ceiling Light kost in Europa €79,99 en is vanaf nu als pre-order verkrijgbaar via de webshop van Nanoleaf. Er is ook een 2-pack beschikbaar voor €149,99. Na deze pre-orderperiode worden deze verkocht voor respectievelijk €89,99 en €179,98. De pre-orders worden uitgeleverd vanaf eind juli 2026.