Amazon stunt met Aqara-deals: deze smart home-producten zijn nu veel goedkoper

Aqara staat bekend om zijn slimme oplossingen voor een veiliger en comfortabeler huis. Van slimme sloten tot beveiligingscamera’s en sensoren: verschillende populaire producten zijn nu tijdelijk flink afgeprijsd. Dit zijn de beste Aqara-deals die je nu niet wilt missen.

Wie bezig is met een slim huis, komt al snel uit bij Aqara. Het merk heeft de afgelopen jaren een sterke naam opgebouwd met betaalbare smart home-producten die eenvoudig samenwerken met platforms als Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings en Matter. Of je nu je voordeur slimmer wilt maken, je woning beter wilt beveiligen of extra veiligheid zoekt met slimme sensoren: Aqara heeft voor vrijwel iedere situatie een passende oplossing.

Het goede nieuws is dat verschillende populaire Aqara-producten momenteel tijdelijk flink zijn afgeprijsd bij Amazon. Van een slim deurslot en een geavanceerde beveiligingscamera tot een slimme rookmelder: dit zijn de aanbiedingen die je niet wilt missen. Daarnaast scoor je ook op diverse producten 20% korting bij het afrekenen.

Aqara Smart Lock U200: van €199,99 voor €169,99

Wil je afscheid nemen van fysieke sleutels? Dan is de Aqara Smart Lock U200 een interessante upgrade. Dit slimme deurslot ondersteunt Apple Home Key, waardoor je jouw deur eenvoudig kunt ontgrendelen met een iPhone of Apple Watch. Daarnaast kun je ook gebruikmaken van een pincode, NFC-kaarten of de Aqara-app.

De U200 ondersteunt Matter via Thread, waardoor hij eenvoudig samenwerkt met verschillende smart home-platforms. Dankzij de eenvoudige montage hoef je bovendien niet direct je volledige cilinder te vervangen. Het slimme slot is daardoor geschikt voor zowel Apple-gebruikers als iedereen die zijn woning slimmer en veiliger wil maken.

Aqara Camera Hub G5 Pro: van €199,99 voor €159,99

De Aqara Camera Hub G5 Pro is veel meer dan alleen een beveiligingscamera. De camera filmt in haarscherpe 2,6K-resolutie, beschikt over kleurennachtzicht en maakt gebruik van AI om personen, voertuigen en andere gebeurtenissen slim te herkennen. Zo ontvang je alleen meldingen die écht relevant zijn.

Daarnaast functioneert de G5 Pro ook als Matter Controller, Thread Border Router en Zigbee Hub. Daarmee vormt hij direct het hart van je slimme woning en kun je eenvoudig andere Aqara-accessoires koppelen. Dankzij de tweeweg-audio kun je bovendien op afstand communiceren met bezoekers of pakketbezorgers.

Aqara Climate Sensor W100: van €39,99 voor €33,99

Een prettig binnenklimaat begint met betrouwbare metingen. De Aqara Climate Sensor W100 houdt continu de temperatuur en luchtvochtigheid in huis in de gaten en toont deze overzichtelijk op het ingebouwde scherm.

Via Matter en Thread integreer je de sensor eenvoudig met Apple Home, Google Home of andere smart home-platforms. Zo kun je automatisch ventilatoren, airco’s of luchtbevochtigers laten inschakelen zodra de temperatuur of luchtvochtigheid een bepaalde waarde bereikt. Dankzij de lange batterijduur heb je er bovendien nauwelijks omkijken naar.

Aqara Smart Smoke Detector: van €44,99 voor €38,24

Een rookmelder is misschien wel het belangrijkste slimme apparaat in huis. De Aqara Smart Smoke Detector waarschuwt niet alleen met een luid alarmsignaal, maar stuurt ook direct een melding naar je smartphone zodra er rook wordt gedetecteerd.

De rookmelder beschikt over een krachtige sirene en een heldere led-indicator, zodat je ook direct ziet welke melder alarm slaat wanneer je meerdere exemplaren in huis hebt geplaatst. Via Aqara Home kun je bovendien automatiseringen instellen, zoals het inschakelen van verlichting of het versturen van meldingen naar gezinsleden. Dat maakt deze slimme rookmelder een waardevolle toevoeging aan iedere woning.

Er zijn nog veel meer Aqara-aanbiedingen

Naast deze producten heeft Aqara nog veel meer slimme apparaten die momenteel met korting verkrijgbaar zijn. Scoor je liever 20% korting? Dat kan op deze producten. Denk aan slimme sensoren voor deuren en ramen, bewegingssensoren, slimme stekkers, schakelaars, gordijnrobots en verschillende hubs om je smart home verder uit te breiden.