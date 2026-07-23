Apple werkt volgens een gerucht aan een vernieuwde Mac mini. Opvallend is dat het bedrijf daarbij twee verschillende chipgeneraties door elkaar heen zou gebruiken.

Volgens Mark Gurman lijkt Apple voor de volgende generatie Mac mini een bijzondere keuze te maken. Zo wordt het instapmodel Mac mini uitgerust met een nog niet aangekondigde M6-chip, terwijl de krachtigere uitvoering juist een ‘oudere’ M5 Pro-chip krijgt. Daarmee zou Apple voor het eerst twee verschillende chipgeneraties combineren binnen één Mac mini-lijn.

Mac mini met M6 én M5 Pro

Volgens Gurman is Apple druk bezig met het testen van deze nieuwe modellen. Hoewel de combinatie vreemd klinkt, zou het passen binnen Apple’s gewijzigde chipstrategie. Eerder beweerde Gurman al dat Apple de M6 Pro- en M6 Max-chips helemaal overslaat. Pas met de M7-generatie introduceert het bedrijf mogelijk weer nieuwe Pro- en Max-varianten. De M5 Pro blijft daardoor voorlopig de krachtigste ‘Pro’-chip voor Macs.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple slaat M6 Pro- en Max-chips over, gaat meteen naar M7-serie’ – dit is waarom Apple is, voor het eerst, niet van plan om met krachtigere M6 Pro- en M6 Max-chips te komen. In plaats daarvan komt Apple in 2027 meteen met een nieuwe M7-lijn. Dit si waarom.

Niet de eerste keer

Voor de Mac mini is het nieuw, maar Apple gebruikt vaker verschillende chipgeneraties naast elkaar binnen één productlijn. Bij de huidige Mac Studio combineerde het bedrijf bijvoorbeeld een M4 Max met een M3 Ultra. Dat maakt de combinatie van een M6 en M5 Pro in de nieuwe Mac mini minder opmerkelijk.

Voor gebruikers hoeft dat geen nadeel te zijn. Een M5 Pro levert nog altijd aanzienlijk betere CPU-, GPU- en geheugenprestaties dan een reguliere M6-chip. Daardoor blijft het duurdere model vermoedelijk de krachtigste optie.

Volgens de huidige geruchten krijgt de Mac mini geen nieuw ontwerp. Apple houdt vast aan de compacte behuizing die in 2024 werd geïntroduceerd. De vernieuwing zit vooral in de nieuwe chips: een M6 voor het instapmodel en een M5 Pro voor wie meer rekenkracht nodig heeft.

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Wanneer komt de nieuwe Mac mini?

Gurman noemt in zijn nieuwsbrief nog geen concrete releasedatum voor de nieuwe Mac mini. Op basis van de huidige geruchten ligt een introductie eind 2026 of begin 2027 het meest voor de hand. Apple zou de M6-chip dit najaar eerst naar andere Macs brengen, waarna de Mac mini waarschijnlijk pas in een latere update volgt. Volgens Gurman hangt de planning bovendien samen met de ontwikkelingen rond het werkgeheugen. Naast deze Mac mini worden er dit jaar nog meer Mac-modellen verwacht.