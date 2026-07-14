Waar iemand jarig is, wordt er getrakteerd. Audiomerk Teufel bestaat dit jaar 15 jaar in Nederland en viert dat met jubileumaanbiedingen én een bijzondere actie voor het goede doel.

Voor het 15-jarig jubileum werkt het Duitse audiomerk Teufel samen met de stichting Sounds of Change, die muziek inzet voor sociale verandering en psychosociale ondersteuning. Met een speciale campagne zamelt Teufel geld in voor de organisatie en maken deelnemers bovendien kans op een unieke set speakers.

Teufel helpt Sounds of Change

In de afgelopen vijftien jaar is Teufel uitgegroeid tot een bekende naam onder liefhebbers van audio, met een assortiment dat varieert van bluetoothspeakers en koptelefoons tot een complete homecinemaset. Ter gelegenheid van het jubileum wil het bedrijf aandacht vragen voor de positieve impact die muziek kan hebben op mensen.

Daarvoor steunt Teufel de stichting Sounds of Change. Deze organisatie gebruikt muziek als middel voor sociale verandering en psychosociale ondersteuning. De stichting traint onder meer hulpverleners, docenten, psychologen en muzikanten om muziek op een trauma-sensitieve manier in te zetten bij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties, zoals in vluchtelingenkampen, achterstandswijken en voormalige conflictgebieden.

Om extra aandacht voor de actie te creëren, werkt Teufel samen met het Rotterdamse kunstcollectief AAAFRESH123. Speciaal voor de campagne heeft een set ULTIMA 40-speakers een unieke make-over gekregen. Via de speciale doneerpagina maak je kans op deze exclusieve speakers. De volledige opbrengst van de donaties gaat naar Sounds of Change.

Ook nog aanbiedingen op producten

Naast de goededoelenactie viert Teufel het jubileum met tijdelijke kortingen op een groot aantal producten. Zo zijn verschillende speakers, koptelefoons en homecinemasets gedurende de actieperiode met korting verkrijgbaar. Daarmee combineert het bedrijf de viering van het jubileum met zowel een goed doel als aantrekkelijke aanbiedingen voor klanten.