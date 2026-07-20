Philips Hue breidt de Festavia-serie verder uit. De nieuwe varianten bieden meer mogelijkheden om je huis en tuin het hele jaar door sfeervol te verlichten.

Signify, het bedrijf achter Philips Hue, heeft te vroeg drie nieuwe Festavia-lampen onthuld. Op de Hue-website verschenen kortstondig productpagina’s van nieuwe modellen van de slimme feestverlichting van Philips Hue. Zo komt er onder andere een lichtgordijn, ijslampjes en een lichtnet, meldt Hueblog. De pagina’s zijn inmiddels verwijderd, maar geven alvast een goed beeld van de nieuwe producten.

Drie nieuwe Philips Hue Festavia-lampen gelekt

Het gaat hier om drie nieuwe varianten binnen de Festavia-serie, de serie verlichting die Philips Hue enkele jaren geleden introduceerde. Tot nu toe bestond deze reeks vooral uit slimme lichtslingers voor binnen en buiten, maar daar lijken nu drie nieuwe uitvoeringen bij te komen. Een officiële aankondiging ontbreekt nog, al wijzen de gelekte afbeeldingen, specificaties en productomschrijvingen erop dat de introductie niet lang meer op zich laat wachten.

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Dit zijn de gelekte lampen

De eerste nieuwe uitvoering is de Festavia Curtain. Dit is een lichtgordijn met meerdere verticale lichtstrengen, bedoeld om voor een raam, tegen een muur of als decoratieve achtergrond op te hangen. Dankzij de individueel aanstuurbare leds kun je verschillende lichteffecten en kleurverlopen instellen.

Daarnaast werkt Philips Hue aan de Festavia Icicle. Deze variant bestaat uit hangende lichtstrengen die doen denken aan ijspegels. De verlichting is vooral bedoeld voor dakranden, balkons en overkappingen, maar kan ook binnenshuis voor extra licht zorgen.

Het derde gelekte product is de Festavia Net – een lichtsnoer dat je eenvoudig over een heg, struik of andere begroeiing legt. Volgens de gelekte informatie ondersteunt ook dit model alle bekende Hue-lichteffecten, waaronder kleurverlopen en dynamische animaties.

Alle drie de nieuwe modellen beschikken over 250 leds en maken gebruik van dezelfde slimme functies als de bestaande Festavia-verlichting. Dat betekent ondersteuning voor miljoenen kleuren, warm tot koelwit licht, automatiseringen, scènes en bediening via de Philips Hue-app. Net als alle andere Hue-producten krijgen deze ook ondersteuning voor HomeKit, waardoor je ze gemakkelijk met je iPhone bestuurt.

De uitgelekte afbeelding van Philips Hue Festavia Curtain Lights (via Hueblog)

Wanneer komen deze lampen?

Hoewel de productpagina’s al online zijn verschenen, laat een officiële aankondiging waarschijnlijk nog even op zich wachten. Op de gelekte pagina’s stond 3 september 2026 als publicatiedatum. Dat sluit aan bij de IFA in Berlijn, die begin september plaatsvindt en waarop Signify traditioneel nieuwe Philips Hue-producten onthult. De prijzen van de nieuwe Festavia-lampen zijn nog niet bekend.

In het najaar van 2025 testten we al het Philips Hue Festavia Globe-lichtsnoer met bolvormige lampen. Hoewel veel mensen dit soort verlichting vooral met kerst associëren, zorgen de lampjes het hele jaar door voor extra sfeer. In onze review lees je wat wij van de Festavia Globe vonden.