Apple Watch Series 7 teardown

Meestal voert iFixit de teardown van Apple-producten helemaal zelf uit, maar deze keer kregen ze hulp van Instrumental. Dit bedrijf is opgericht door voormalige Apple-engineers, waarvan de meeste hebben gewerkt aan de vroege Apple Watch-designs. De Series 7 is niet ingrijpend vernieuwd, maar er komen toch wat interessante feitjes boven water. Vooral wat het scherm betreft heeft Apple wel wat dingen aangepast. Het scherm is groter en tegelijk compacter. En het scherm oogt eenvoudiger, maar is tegelijk complexer. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom de smartwatch vertraagd was.



Series 7 display

Het scherm is zoals gebruikelijk vastgeplakt aan de behuizing en er moest een warmtebron van 80°C aan te pas komen om het los te kunnen wrikken. Het scherm van de Series 7 is nu groter, met smallere randen. Het ziet er op het eerste gezicht simpeler uit dan voorheen, vooral omdat Apple nu een geïntegreerd OLED-paneel gebruikt, waar de touchfuncties al in zitten. Bij een dergelijk on-cell touchpanel zijn de aanraaksensoren en de OLED-lagen samengevoegd, zodat het uiteindelijke schermpaneel dunner is. Dit gaf Apple ook de mogelijkheid om een enkele flexibele kabel te gebruiken voor data. Voorheen waren het twee kabels.



De Apple Watch Series 7 is links te zien, rechts zijn voorganger.

Tegelijk is zo’n geïntegreerd scherm moeilijker om te maken, vanwege de vele onderdelen die op elkaar moeten worden afgestemd.

Binnenin vind je de meeste onderdelen nog steeds op dezelfde plek en ze hebben ook hetzelfde formaat. Wel is de batterij groter, maar dat heeft nauwelijks effect aangezien de Series 7 een helderder scherm heeft dat meer energie verbruikt.

Dit zijn de batterijspecs:

40mm S6: 1,024 Wh

41mm S7: 1,094 Wh (6,8% toename)

44mm S6: 1,17 Wh

45mm S7: 1,189 Wh (1,6% toename)

Er is geen diagnostische poort meer aanwezig tussen de batterij en een van de bevestigingspunten voor het horlogebandje. Apple gebruikt nu een 60,5 GHz draadloze verbinding voor diagnose en dit zou wel eens een opmaat kunnen zijn voor iPhones waar ook geen poorten meer in zitten. Door de diagnostische poort achterwege te laten ontstond er weer ruimte voor andere onderdelen. Bovendien kon Apple de smartwatch daardoor stofbestendiger maken, wat heeft geresulteerd een IP6X rating. De vernieuwde speakermodule met grille hielp ook daarbij.

Waarom de Apple Watch Series 7 vertraagd was

Apple heeft geen reden gegeven waarom de Series 7 later op de markt kwam en er aanvankelijk ook geen releasedatum werd gegeven. Volgens de Apple-engineers die iFixit raadpleegde zal het waarschijnlijk met productieproblemen rondom het scherm te maken hebben. Deze toeleveringsketens zijn vaak complex vanwege de vele onderdelen en het feit dat Apple ook nog hoge ambities had om het scherm tot ver langs de rand te laten lopen, heeft ze waarschijnlijk genekt.

Apple Watch Series 7 reparatiescore: een 6

De Apple Watch Series 7 krijgt van iFixit een reparatiescore van 6 uit 10. Het uit elkaar halen van de Apple Watch is niet eenvoudig, maar het vervangen van het display en de Taptic Engine blijken wel goed te doen. ook de batterij is goed te vervangen. Een leuk detail is dat de Series 7 zelfs werkt met de batterij van de Series 6, al raadt iFixit het niet aan. Meer info vind je op de website van iFixit.