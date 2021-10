iCulture Vandaag: dit was donderdag 21 oktober 2021

Het is alweer een tijdje geleden dat we een appreview hebben gedaan op iCulture, laat staan een gamereview. Voor Townscaper maken we graag een uitzondering, want deze indie-game is met liefde gemaakt. We helpen je ook bij de keuze 14-inch of 16-inch MacBook Pro. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Apple heeft het omstreden Safari-tabbladendesign terug gedraaid en gaat terug naar het traditionele uiterlijk.

Zijn Apple-producten functioneler geworden sinds Jony Ive vertrok? Bloomberg denkt van wel.

Uit de eerste M1 Max-chip benchmarks zijn binnen en bewijzen dat het een beest is.

Heb je een nieuw Apple-product nodig? Hou dan rekening met langere levertijd, ook in verband met de feestdagen.

Zo snel is het sd-geheugenkaartslot in de nieuwste MacBook Pro. Is het een slimme manier om je opslag uit te breiden? Dat blijkt tegen te vallen.

Deals

Tips en uitleg

Zo kun je Fitness+ workouts doen zonder Apple Watch. Bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is.

Accessoires en devices

​ 14- vs 16-inch MacBook Pro 2021: welke past het beste bij jou?

Zijn je AirPods kapot? Dan zijn dit de prijzen voor reparaties.

Apps

Lees onze review van Townscaper, een game die geen game is. Maar wel een prima manier om te ontspannen.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Tinder (gratis, iPhone/ TV + IAP , iOS 12.0+) - Tinder heeft twee nieuwe veiligheidsfuncties toegevoegd, namelijk ‘Stoort dit jou’ en ‘Weet je het zeker’ om ongewenst gedrag tegen te gaan.

+ , iOS 12.0+) - Tinder heeft twee nieuwe veiligheidsfuncties toegevoegd, namelijk ‘Stoort dit jou’ en ‘Weet je het zeker’ om ongewenst gedrag tegen te gaan. MijnKPN (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - MijnKPN laat je met deze update je e-sim opnieuw installeren. Ook kun je je telefoon schudden om feedback te delen met KPN.