De HDMI-poort is terug in de nieuwste 2021 MacBook Pro's . Maar er zitten wel wat beperkingen aan.

HDMI 2.0 in MacBook Pro

Apple heeft in de 2021-versie van de MacBook Pro diverse poorten teruggebracht, waaronder HDMI. Deze werkt met HDMI 2.0 voor video-output en helaas niet met HDMI 2.1. Daardoor ontbreken er functies die specifiek zijn voor deze nieuwe standaards, waaronder 4K HDR-video op 60 frames per seconde. Bovendien wordt schermverversing tot 120 Hertz niet ondersteund.



Dit zijn de beperkingen van HDMI 2.0

Zowel de 14-inch als 16-inch versie van de MacBook Pro 2021 is voorzien van een poort die aan de HDMI 2.0 specificatie voldoet, in plaats van aan de nieuwere HDMI 2.1 specificatie die alweer uit 2017 dateert. Zo heel nieuw is de specificatie niet en Apple had de mogelijkheid om 2.1 te ondersteunen, maar blijkbaar waren er bepaalde redenen om het niet te doen.

Volgens de technische specs op de website van Apple heb je daarmee de mogelijkheid om één extern 4K-scherm op 60Hz aan te sluiten. Je krijgt dan standaard dynamic range (SDR) en geen HDR. En terwijl het scherm van de MacBook zelf in staat is om de verversingsgraad dynamisch aan te passen van 24 Hz naar 120 Hz, geldt dat niet als je via een extern scherm kijkt. Die blijft altijd steken op 60 Hz.

Er zijn nog niet zoveel externe schermen en tv’s die 4K-kwaliteit op 120 frames per seconde laten zien en ze zijn ook nog erg duur. Maar ze bestaan wel en over een paar jaar kan 4K op 120 Hz wel eens de standaard zijn. Ook bij 8K-schermen op 60 Hz geniet je niet van de maximaal mogelijke beeldkwaliteit, maar die zijn momenteel nog zeldzamer.

Waarom Apple voor HDMI 2.0 heeft gekozen, is een raadsel. Mogelijk heeft het te maken met de functionaliteit van de andere poorten, waardoor er een te zware belasting of problemen met de bandbreedte zouden kunnen ontstaan. Uiteraard geeft Apple daar zelf geen opheldering over.

Apple heeft de Apple TV 4K een paar maanden geleden wel voorzien van een HDMI 2.1 poort waarmee je 4K HDR Dolby Vision kunt afspelen op 60 fps. Je hebt hiervoor een 40 Gbps HDMI-kabel nodig. Meer informatie over HDMI 2.1 vind je op deze pagina. HDMI 2.1 werd in november 2017 aangekondigd en biedt ondersteuning voor dynamische HDR-content, 4K resolutie op 120 fps, 8K resolutie op 60 fps en meer. Je hebt er een speciale ultra-speed HDMI-kabel met bandbreedte tot 48 Gbps voor nodig, om de genoemde beeldkwaliteit te kunnen afspelen. De kabel moet Dolby Vision HDR-compatibel zijn, want alleen 4K Ultra HD is niet genoeg.

Dan toch maar aansluiten op Thunderbolt?

In plaats van de HDMI-poort kun je ook je externe scherm aansluiten op een van de drie Thunderbolt 4-poorten. Bij modellen met M1 Pro-chip kun je twee externe 6K-schermen op 60 Hz aansluiten en bij modellen met M1 Max-chip zijn dat drie externe schermen. Je zou je HDMI-scherm of televisie prima kunnen aansluiten op een van deze Thunderbolt-poorten, maar dan heb je wel een speciale adapter nodig: de USB‑C-naar-digitale-AV-multipoort-adapter, die 79 euro bij Apple kost.