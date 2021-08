Het is vaak vaste prik bij nieuwe producten die ingrijpend worden vernieuwd: er blijken onverwacht productieproblemen te zijn opgetreden, waardoor de geplande release in gevaar komt. Bij de eerste Apple Watch in 2015 werd al vertraging gemeld door problemen met de Taptic Engine en anno 2021 doen zich opnieuw problemen voor. De productiekwaliteit valt tegen en de assemblagepartners van Apple liepen tegen onvoorziene problemen aan toen ze de elektronische componenten, modules en schermen wilden samenvoegen. Dat zeggen drie bronnen van Bloomberg.



Nikkei Asia meldt eveneens dat er vertraging dreigt, maar noemt heel andere redenen. Het zou te maken hebben met een nieuwe bloeddrukmeter in het horloge. Dit is in tegenspraak met andere bronnen, die juist melden dat de Apple Watch Series 7 geen opvallende nieuwe gezondheidsfuncties krijgt. Nikkei Asia denkt ook dat COVID-19 heeft meegespeeld bij de uitdagingen waar Apple nu voor staat.

Volgens bronnen zouden Apple’s toeleveranciers vorige week op kleine schaal zijn begonnen met de productie. Daarbij liepen medewerkers tegen kritieke problemen aan, waardoor het niet lukte om aan de gewenste productiekwaliteit te voldoen. Het zou te maken hebben met de complexiteit van het design, dat compleet anders is dan eerdere generaties. Apple zou willen kiezen voor platte zijkanten en een groter scherm. Apple heeft ook een nieuwe laminatietechniek getest waardoor het scherm dichter bij de bovenste glaslaag ligt. De productie zou tijdelijk zijn stilgelegd om eerst de problemen op te lossen, voordat de massaproductie begint.

Vertraging of minder voorraad?

Bloomberg denkt echter dat Apple meer opties heeft dan uitstel. Het is goed mogelijk om met een kleinere voorraad te beginnen. Ook zou Apple de Series 7 tijdens een september-event gewoon kunnen aankondigen, maar met een releasedatum later in het jaar.

Ben je benieuwd of je al moet gaan sparen? De prijzen van de Apple Watch Series 7 zijn nog niet bekendgemaakt, maar we hebben al wel verwachtingen wat ze gaan kosten.