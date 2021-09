Ashley Gjøvik krijgt ontslag

De geheimhoudingsverklaring die medewerkers bij indiensttreding tekenen omvat alles: het personeel mag niet praten over nieuwe producten, maar ook niet hoe het er intern bij Apple aan toe gaat. Door de vuile was buiten te hangen is Apple nu van mening dat Gjøvik haar NDA heeft overtreden. In een interview vertelde de vrouw vorige maand nog hoe ze al jaren aandacht probeert te vragen voor seksisme binnen Apple, maar er werd nooit een echte oplossing geboden. Eerder werd Gjøvik al op non-actief gesteld en nu is ze officieel ontslagen. Ze is een van de initiatiefnemers van de #AppleToo-beweging, waarbij medewerkers aandacht vragen voor de arbeidsomstandigheden binnen Apple. Er zou sprake zijn van oneerlijke behandeling, racisme, pesten, intimidatie en meer. Dat blijkt uit de ruim 500 ervaringsverhalen van (ex-)medewerkers die inmiddels zijn verzameld.



Gisteren werd bekend dat een groep activisten en aandeelhouders van Apple dat wil veranderen , zodat er een minder strenge geheimhoudingsplicht komt en medewerkers misstanden kunnen rapporteren. Apple-topvrouw Deirdre O’Brien (zie foto), binnen Apple verantwoordelijk voor HR-zaken, heeft als enige een officiële reactie gegeven op de gebeurtenissen. Zij vindt dat medewerkers met hun manager moeten praten als ze klachten hebben over salaris en andere zaken. Maar volgens sommige medewerkers heeft dat weinig zin.

In een videobericht zegt O’Brien:

Now, I want you to hear this directly from me. First, if you ever have a concern about your pay at Apple, please talk to your manager or your people business partner. And second, if you ever want to report a concern about your work environment, please come and talk to us, please. And know that we have a confidential process to thoroughly investigate in a way that treats everyone with dignity and respect.

Intellectueel eigendom

Apple nam gisteren contact op met Gjøvik over “gevoelige zaken rond intellectueel eigendom”. Het bedrijf liet weten dat het urgent was en “dat haar medewerking absoluut noodzakelijk” was. Gjøvik liet vervolgens weten dat ze het gesprek graag schriftelijk wilde houden, zodat ze de correspondentie kon doorsturen naar het National Labor Relations Board. Apple vond dat ze daarmee weigerde om deel te nemen aan het gesprek en liet weten dat haar toegang tot Apple’s systemen zou worden ingetrokken. Een paar uur later kreeg ze bericht dat ze was ontslagen.

So, following raising concerns to #Apple about #sexism, #hostileworkenvironment, & #unsafeworkconditions, I'm now on indefinite paid administrative leave per #Apple employee relations, while they investigate my concerns. This seems to include me not using Apple's internal Slack. — Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) August 4, 2021

Anderen betogen echter dat Gjøvik het tot haar missie heeft gemaakt om Apple zoveel mogelijk dwars te zitten en zou hebben gelogen. Zo meldt deze twitteraar dat het op non-actief stellen op verzoek van Gjøvik zelf is gebeurd. Ook zou ze belangrijke details achterwege hebben gelaten en daarmee meewerken aan de perceptie dat vrouwen verhalen over misstanden uit hun duim zuigen. Meer informatie lees je in deze Reddit-thread.

Okay at the risk of *gestures wildly at Twitter* Apple is a big company. It’s got some problems. But it’s a great place to work for a lot of people. A certain employee has made it their mission to bring down Apple through whatever means necessary. Including straight LIES. — Shantini is on vacation (@_shantini_) September 2, 2021

Salarisverschillen

Gjøvik stelde niet alleen intimidatie en seksisme binnen Apple aan de kaart, maar vond het ook ongepast dat Apple toegang had tot persoonlijke informatie op toestellen en op de persoonlijke Apple ID van medewerkers. Een woordvoerder van Apple liet The Verge weten dat het bedrijf zich “altijd sterk heeft gemaakt voor het creëren en handhaven van een positieve en inclusieve werkplek” maar dat er over zaken zoals deze geen informatie kan worden gegeven “uit respect voor de betrokken individuen”. Zelf benadrukt Apple altijd dat het bedrijf diversiteit en gelijke behandeling hoog in het vaandel heeft staan.

Ondertussen is het National Labor Relations Board (NLRB) bezig met een onderzoek naar aanleiding van de klachten van Gjøvik en collega Cher Scarlett. Laatstgenoemde deed een intern onderzoek naar de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen binnen Apple.