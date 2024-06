The Dark Knight Rises (2012)

Het is acht jaar geleden dat Batman in de nacht verdween en van held in een vluchteling veranderde. Verdacht van de moord op Harvey Dent, heeft de Dark Knight alles opgegeven voor wat hij en commissaris Gordon zagen als de goede zaak. De list heeft enige tijd een positief effect gehad op de criminaliteit van Gotham City. Maar dat verandert met de komst van een mysterieuze dief. En nog gevaarlijker is Bane, een gemaskerde terrorist, wiens kwade plannen voor Gotham zorgen dat Bruce weer in actie moet komen. Maar de vraag is of Batman wel opgewassen is tegen deze meedogenloze Bane.