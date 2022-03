iCulture Vandaag: dit was woensdag 2 maart 2022

Het is officieel! Apple heeft het voorjaarsevent 2022 aangekondigd. Nu weten we eindelijk zeker wanneer het event is – en over een weekje hebben we ook zekerheid wat met welke nieuwe producten we het voorjaar in gaan. In onze verwachtingen voor Apple’s maart 2022-event krijg je alvast een voorproefje. Ook in Nederland is er nieuws, want Vodafone verhoogt de databundels voor een aantal abonnementen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Op deze manieren kun je data besparen van Spotify. De hele dag op de hoogste kwaliteit streamen slurpt je bundel leeg.

Zo kun je je iPhone vullen met muziek en afspeellijsten.

Snel bekijken welke notificaties van apps in mappen je hebt, doe je zo. Je hoeft niet per se de map te openen.

Accessoires en devices

Op zoek naar een goed geluidssysteem? Misschien is Sonos een goede optie voor jou.

Apps

Geen succes: Instagram’s IGTV stopt ermee. Bekijk hier hoe Instagram met video werkt anno 2022.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Tweetbot for Twitter (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.5+) - Nu met achtergrondnotificaties en vernieuwde iconen.