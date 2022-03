Het is weer tijd voor de jaarlijkse wijzigingen bij Vodafone. De vorige keer dat dat gebeurde was op 1 februari 2021. Deze keer hebben de veranderingen alleen gevolgen voor de Red- en Start-bundels. Zowel voor Start M, Start L als het gewone Red-abonnement is de hoeveelheid data die je per maand krijgt naar boven bijgesteld. De prijzen bij de Start-bundels zijn gelijk gebleven, terwijl de prijzen voor nieuwe Red-abonnees juist iets lager geworden zijn.



Vodafone-bundels voor 2022

Het eerste goede nieuws is dat alle Start-bundels vanaf 1 maart gebruik kunnen maken van 5G, mits je een 5G-toestel hebt. 5G-geschikte iPhones zijn de iPhone 12- en iPhone 13-serie. Om gebruik te maken van 5G hoef je niets te doen: dit wordt automatisch omgezet en geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Gezien de prijzen bij Start gelijk blijven, hoef je hier ook niets extra’s voor te betalen. Bovendien krijg je bij Start M nu 2GB (was 1,5GB) en bij Start L 5GB (was 4GB). Als je Ziggo hebt, worden de bundels zoals altijd verdubbeld, waardoor de verhoging nog gunstiger voor je uitpakt. heb je een Onbeperkt Bellen-bundel, dan betaal je geen €4,- maar €3,- per maand.

Als je een gewoon Vodafone Red-abonnement hebt, dan krijg je per vandaag 15GB data (in plaats van 12,5GB). Ook dit wordt bij Ziggo verdubbeld naar 30GB. Deze wijziging geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Nieuwe Red-abonnees krijgen bovendien een lagere prijs. In plaats van €27,50 per maand, betaal je dan €26,-. Combineer je dit met Ziggo, dan zakt dit nog naar €21,-. De prijsverlaging geldt dus alleen voor nieuwe klanten. De prijzen zijn op basis van een 2-jarig sim-only abonnement.

Wat goed is om te weten, is dat de bundels van Red Unlimited en Red Together ongewijzigd blijven. Zowel qua databundel als prijs zijn hier geen veranderingen doorgevoerd. Klanten krijgen vanzelf een mail als hun databundel verhoogd wordt.

Tabel: Vodafone-bundels per 1 maart 2022

Data Prijs Met Ziggo Start M 2GB (was 1,5GB) €13,50 4GB voor €11,- (was 3GB) Start L 5GB (was 4GB) €17,50 10GB voor €15,- (was 8GB) Red 15GB (was 12,5GB) €26,- (was €27,50) 30GB voor €21,- (was 25GB voor €22,50) Red Together 50GB €32,50 100GB voor €27,50 Red Unlimited Onbeperkt €35,- €30,-

De prijzen gelden voor een looptijd van 2 jaar. Liever 1 jaar? Dan betaal je €1,- per maand extra.





