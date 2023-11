De elektrische scooters van Gogoro met ingebouwde NFC kunnen voortaan ontgrendeld en gestart worden met een digitale sleutel in de Wallet-app van je iPhone of Apple Watch. Ook is de scootersleutel te delen met andere iOS-gebruikers.

Door NFC (Near Field Communication) kunnen apparaten die in elkaars buurt zijn draadloos communiceren. Dat betekent dat eigenaren een e-scooter van Gogoro kunnen ontgrendelen en starten door een iPhone of Apple Watch in de buurt van de elektrische scooter te houden. De feature komt naar bestaande e-scooters en de nieuwe SuperSport TCS, Delight en CrossOver (S). Gogoro’s thuisland Taiwan is als eerste aan de beurt, hopelijk volgen daarna ook andere landen.

Ook Zoek Mijn-ondersteuning onderweg

Daarnaast is Gogoro van plan om het Zoek Mijn-netwerk (Find My) van Apple ‘in de komende maanden’ te integreren in enkele nieuwe scooters van het bedrijf, zoals de CrossOver S. Eigenaren van een Gogoro-scooter kunnen hun elektrische voertuig dan terugvinden via de Zoek Mijn-app op bijvoorbeeld een iPhone. Tot die tijd zul je een AirTag of andere Zoek mijn-geschikte tracker in de scooter moeten verstoppen.

Hoewel digitale sleutels tegenwoordig veel gebruikt worden in elektrische auto’s (bijvoorbeeld met Apple Car Key), zijn ze nog niet zo gebruikelijk in de markt van e-bikes en elektrische scooters. Gogoro is dan ook een van de eerste fabrikanten van e-scooters die ontgrendeling vanaf de Apple Wallet ondersteunt. Om een scootersleutel toe te voegen aan Apple Wallet, is een iPhone XS of nieuwer vereist, met daarop iOS 17 of nieuwer. Voor de Apple Watch is een Apple Watch Series 4 of nieuwer nodig, met watchOS 10 of nieuwer.

Gogoro is een Taiwanese fabrikant van elektrische scooters. Het bedrijf is in 2011 opgericht door twee voormalig topmannen van HTC (dat naast VR-brillen inmiddels ook weer smartphones maakt). Gogoro werd vooral bekend door een oplossing om gemakkelijk de accu’s te wisselen. Ook in Nederland en België zijn de e-scooters van Gogoro te koop.