Apple TV met Siri Remote 2e generatie.

‘Nieuwe Apple TV krijgt ook een vernieuwde Siri Remote’

Nieuws Geruchten iDevices 1 reactie
Dat er een nieuwe Apple TV in aantocht is, mag geen verrassing meer zijn. Maar volgens een betrouwbare bron hoort daar ook een vernieuwde afstandsbediening bij.
Benjamin Kuijten -

De huidige Apple TV gaat al richting zijn vierde verjaardag, dus dat het tijd is voor een opvolger is wel duidelijk. Er gaan dan ook al heel lang geruchten over de release van een nieuwe Apple TV 4K. Eerst had deze al in 2025 moeten verschijnen, maar door het uitstel van de slimmere en nieuwe Siri was Apple genoodzaakt om ook de nieuwe Apple TV 4K door te schuiven. Het lijkt er nu sterk op dat we dit jaar een nieuwe Apple TV kunnen verwachten, want volgens Mark Gurman van Bloomberg is dit model “bijna klaar”. Maar interessanter is het nieuws dat hij daar nog aan toevoegt: er wordt ook gewerkt aan een vernieuwde afstandsbediening.

‘Nieuwe Siri Remote-afstandsbediening voor Apple TV’

De huidige Siri Remote is alweer de derde generatie, voorzien van usb-c-poort. Deze werd bij de huidige Apple TV geïntroduceerd, in oktober 2022. Maar nu zou er dus een vernieuwde versie op de planning staan, mogelijk de vierde generatie. In het bericht meldt de bron niet wat er nieuw wordt aan de afstandsbediening. Het zou ook om een hele kleine wijziging binnenin kunnen gaan, bijvoorbeeld met een nieuwe draadloze chip voor een betere Bluetooth-verbinding.

We verwachten niet dat Apple de Siri Remote op veel vlakken drastisch gaat vernieuwen. Het huidige ontwerp komt uit 2021 en gebruikers zijn doorgaans erg tevreden over de aanwezige knoppen en werking van de afstandsbediening.

Apple TV 4K Siri Remote

Toch is er nog wel wat te wensen. Hoewel de Siri Remote nu al een zoekfunctie heeft (voor als je hem weer eens tussen de kussens van de bank verloren hebt), werkt deze alleen via Bluetooth. Dat is een stuk onnauwkeuriger dan via de Ultra Wideband-chips die je in veel andere Apple-apparaten vindt. Wellicht dat Apple de Siri Remote wil uitrusten met zo’n Ultra Wideband-chip, om het zoeken makkelijker te maken.

We verwachten dat Apple de nieuwe Apple TV samen met eventueel de nieuwe afstandsbediening ergens dit najaar aankondigt, mogelijk in september of oktober.

Bekijk ook
Apple TV screensaver met foto's instellen

Wanneer komt de nieuwe Apple TV in 2026? Dit is wat we verwachten

Apple gaat zeer waarschijnlijk dit jaar nog een nieuwe Apple TV uitbrengen. Maar wanneer komt de nieuwe Apple TV 4K 2026? Dit is wat we verwachten.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Lees 1 reactie

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

Nieuwe foto's duiken op: 'Zo zien de iPhone 18 Pro-kleuren eruit'
Nu te downloaden: eerste publieke beta van watchOS 26.6
'watchOS 27 verbetert de Gezondheid-app met een aantal functies'
Nu pas ontdekt: wist je dat Apple stilletjes dit kleine ontwerpdetail van de HomePod mini aangepast heeft?
Krijgen we nog nieuwe hardware tijdens de WWDC 2026? Dit verwachten we

Apple TV

De Apple TV is Apple's kleine kastje voor aan je televisie, waarmee je video's kan kijken, gebruik kan maken van streamingdiensten als Netflix en Videoland, games kan spelen en foto's en video vanaf je iPhone, iPad en Mac kan afspelen op je televisie met AirPlay. De Apple TV is een woninghub voor HomeKit en wordt geleverd met de Siri Remote. Haal meer uit je Apple TV met deze mogelijkheden. Met handige tips en meer om de functies van je Apple TV te ontdekken. Het nieuwste model is de Apple TV 4K uit 2022. Voor de beste prijzen lees je ons artikel over een Apple TV kopen.

Apple TV 4K 2022 review met doos en remote
Alles over de Apple TV 4K 2022 Review Apple TV 4K 2022 Alles over de Apple TV-modellen Alles over de Siri Remote Apple TV kopen Beste Apple TV-apps Screensavers op Apple TV Apple TV als HomeKit-hub gebruiken Televisiekijken op de Apple TV Apple TV herstarten

Ook interessant

Apple TV 4K in 2021

Zo zie je welke nieuwe functies onlangs op de Apple TV zijn toegevoegd

Tips
Apple TV 4K 2022 met tvOS

Deze aanbieding maakt de Apple TV 4K ineens veel interessanter

Deals
apple-tv-app-remote

Apps verwijderen van de Apple TV doe je zo: handmatig of automatisch

Tips
tvOS 17.2 op Apple TV: zoeken met druk op de microfoonknop

Zoeken naar films, series, muziek en meer: zo werkt de zoekfunctie op de Apple TV

Tips

Streamingdiensten koppelen aan de Apple TV-app: zo doe je dat

Tips
Apple TV met Siri Remote 2e generatie.

Zo stel je ondertiteling op Apple TV naar wens in (met nieuwe opties in tvOS 26.4)

Tips

1 reactie

De Bluetooth-zoekfunctie is echt waardeloos vanwege de onnauwkeurigheid. Ik hoop echt dat ze Ultra-Wideband (UWB) of een speaker toevoegen om hem te laten piepen, want we zijn ‘m dagelijks kwijt.

Reageer op Rutger Rutger citeren

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar