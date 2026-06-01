Dat er een nieuwe Apple TV in aantocht is, mag geen verrassing meer zijn. Maar volgens een betrouwbare bron hoort daar ook een vernieuwde afstandsbediening bij.

De huidige Apple TV gaat al richting zijn vierde verjaardag, dus dat het tijd is voor een opvolger is wel duidelijk. Er gaan dan ook al heel lang geruchten over de release van een nieuwe Apple TV 4K. Eerst had deze al in 2025 moeten verschijnen, maar door het uitstel van de slimmere en nieuwe Siri was Apple genoodzaakt om ook de nieuwe Apple TV 4K door te schuiven. Het lijkt er nu sterk op dat we dit jaar een nieuwe Apple TV kunnen verwachten, want volgens Mark Gurman van Bloomberg is dit model “bijna klaar”. Maar interessanter is het nieuws dat hij daar nog aan toevoegt: er wordt ook gewerkt aan een vernieuwde afstandsbediening.

‘Nieuwe Siri Remote-afstandsbediening voor Apple TV’

De huidige Siri Remote is alweer de derde generatie, voorzien van usb-c-poort. Deze werd bij de huidige Apple TV geïntroduceerd, in oktober 2022. Maar nu zou er dus een vernieuwde versie op de planning staan, mogelijk de vierde generatie. In het bericht meldt de bron niet wat er nieuw wordt aan de afstandsbediening. Het zou ook om een hele kleine wijziging binnenin kunnen gaan, bijvoorbeeld met een nieuwe draadloze chip voor een betere Bluetooth-verbinding.

We verwachten niet dat Apple de Siri Remote op veel vlakken drastisch gaat vernieuwen. Het huidige ontwerp komt uit 2021 en gebruikers zijn doorgaans erg tevreden over de aanwezige knoppen en werking van de afstandsbediening.

Toch is er nog wel wat te wensen. Hoewel de Siri Remote nu al een zoekfunctie heeft (voor als je hem weer eens tussen de kussens van de bank verloren hebt), werkt deze alleen via Bluetooth. Dat is een stuk onnauwkeuriger dan via de Ultra Wideband-chips die je in veel andere Apple-apparaten vindt. Wellicht dat Apple de Siri Remote wil uitrusten met zo’n Ultra Wideband-chip, om het zoeken makkelijker te maken.

We verwachten dat Apple de nieuwe Apple TV samen met eventueel de nieuwe afstandsbediening ergens dit najaar aankondigt, mogelijk in september of oktober.