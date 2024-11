Een nieuw gerucht suggereert dat Apple Siri spraakzamer wil maken door het een groot taalmodel (LLM) te laten gebruiken. Dit is vergelijkbaar met ChatGPT en soortgelijke AI-concurrenten. Het zal pas in 2026 klaar zijn.

Toen de eerste geruchten opdoken over Apple’s plannen met kunstmatige intelligentie, werd één ding vaak herhaald: Apple wilde geen chatbot uitbrengen. Het idee dat gebruikers op dezelfde manier met Siri zouden praten als met ChatGPT, leek van de baan. Maar ondertussen zou Apple intern toch bezig zijn met een slimmere versie van Siri, die door medewerkers LLM Siri wordt genoemd. Dat meldt Bloomberg op basis van interne bronnen. Siri gaat geavanceerde grote taalmodellen (LLM’s) gebruiken om beter te kunnen concurreren met chatbots zoals ChatGPT.

Siri-chatbot voor bijna-menselijke gesprekken

Een chatbot-versie van Siri is in staat om doorlopende gesprekken te voeren, net als ChatGPT. Siri reageert daarbij meer als een mens en kan complexere taken uitvoeren. In iOS 18.2 is Apple hiervoor nog afhankelijk van OpenAI’s ChatGPT. De Apple Intelligence-functies in iOS 18 zullen de basis leggen voor de toekomstige Siri, waarbij een vraag of verzoek twee richtingen op kan gaan: het wordt afgehandeld door de bestaande Siri, of er moet een LLM worden ingeschakeld die complexere verzoeken kan verwerken. De vernieuwde Siri zal gebruikmaken van nieuwe AI-modellen van Apple om meer als een mens te communiceren en taken af te handelen op een manier die dichter in de buurt komt van ChatGPT en Google’s Gemini.

Momenteel test Apple de nieuwe Siri in een aparte app op iPhones, iPads en Macs, maar uiteindelijk zal het deel uitmaken van de bestaande Siri-interface. Bloomberg verwacht dat de Siri-update al in 2025 wordt aangekondigd tijdens de aankondiging van iOS 19, maar het zal vervolgens in een latere update iOS 19.x worden uitgerold. Volgens Bloomberg wordt gemikt op een introductie in het voorjaar van 2026. Uiteraard kunnen de plannen nog veranderen, als blijkt dat het minder voorspoedig gaat.

Eerst krijgen we in iOS 18 nog een reeks verbeterde Siri-functies, die in de loop van de komende maanden zullen worden uitgerold. Siri kan dan wel beter de context onthouden, maar een bijna-menselijk gesprek voeren is er nog niet bij.