Voor de MacBook zijn allerlei docks en hubs beschikbaar, meestal voorzien van Thunderbolt 3 en diverse andere aansluitingen zoals USB-A en HDMI. Belkin is één van de bekendste merken die een reeks decks uitgebracht heeft en daar is nu de nieuwe Thunderbolt 3 Dock Core bijgekomen. Het belangrijkste aspect van deze dock is dat hij zowel de MacBook kan opladen als gevoed kan worden door de MacBook zelf.



Belkin Thunderbolt 3 Dock Core

Dergelijke MacBook-docks hebben vaak met elkaar gemeen dat ze hun eigen stroomtoevoer nodig hebben, omdat er zoveel verschillende en krachtige aansluitingen op zitten. Deze compacte dock van Belkin heeft dat dus niet nodig, waardoor deze vooral geschikt is als je op veel verschillende plekken moet werken. Hij krijgt de stroom van de laptop om andere aangelsoten accessoires te laten werken. Dankzij dual-power kan je hem ook gebruiken met een stroomkabel via USB-C. De dock heeft een afmeting van 10 x 10 x 3 centimeter en ondersteunt een dataoverdracht van 40Gbps, 60W charging en dual 4K 60Hz monitor-opstelling. Je kan ook één 8K-display aansluiten.

De dock heeft één vaste relatief korte Thunderbolt 3-kabel van 20 centimeter om hem aan je MacBook aan te sluiten. Verder vind je er een USB-C-poort met Power Delivery, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet-poort van 1Gb, audio in/uit voor microfoon en speaker, USB-A 3.2 van 10Gbps en een USB-A 2.0 poort.

De nieuwe Belkin Thunderbolt 3 Dock Core is vanaf juli in de VS beschikbaar voor $169,99. Een prijs en datum voor Europa en Nederland is nog niet bekend, maar mogelijk komt de adapter voor ongeveer dezelfde prijs in euro’s snel beschikbaar.