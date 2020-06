Apple stopt met iTunes U en iBooks Author

iBooks Author stopt op 1 juli

iBooks Author verscheen in 2012 als eenvoudig hulpmiddel om zelf boeken te maken voor iBooks. Vanaf 1 juli zal de app verdwijnen uit de App Store. De tools in Pages om boeken te maken zijn volgens Apple voldoende. Er zullen extra functies aan worden toegevoegd, zodat het nog makkelijker wordt.



Het maken van boeken is al sinds twee jaar mogelijk in Pages. Je kunt daarmee ook boeken op de iPad maken, samenwerken aan een boel of tekenen met je Apple Pencil. Volgens Apple is het een geweldige manier om boeken te maken. iBooks Author krijgt geen updates meer maar is nog wel te gebruiken op de Mac onder macOS 10.15. Heb je boeken in .iba-formaat die je wilt importeren, dan kan dat met een speciale functie die binnenkort in Pages beschikbaar komt.

Boeken die je voor Apple Boeken of iBooks hebt gemaakt zullen gewoon beschikbaar blijven. Een supportdocument beschrijft hoe je kan overstappen naar Pages. Het bijzondere van iBooks Author was dat je heel mooi boeken met prachtige opmaak kunt maken, zoals kookboeken, prentenboeken en dergelijke. Er waren templates beschikbaar om je op weg te helpen en je kon met drag en drop de teksten herschikken. Maar veel van die functies zitten ook al gewoon in Pages.

iTunes U stopt eind 2021

Ook aan iTunes U komt een einde. Aan het einde van 2021 zal de app en bijbehorende dienst verdwijnen, om plaats te maken voor nieuwere apps zoals Schoolwork en Classroom. En dat is hoog tijd, want iTunes was al lange tijd niet meer bijgewerkt en was verwaarloosd door Apple. Het had een oplossing kunnen zijn voor onderwijs op afstand tijdens de coronacrisis, maar in plaats daarvan was Google Classroom veel populairder.

iTunes U blijft beschikbaar voor bestaande gebruikers in het studiejaar 2020-2021. Daarna zul je iets anders moeten zoeken. Docenten kunnen daarvoor Classroom gebruiken, zodat ze de voorgang van scholieren kunnen zien en kunnen zorgen dat ze bij de les blijven. Met Schoolwork kunnen docenten lesmaterialen uitdelen en activiteiten toewijzen aan een scholier. Ook hierin is de voortgang te zien. Apple heeft nog meer diensten om bijvoorbeeld iPads op school te beheren. Verder zijn apps als Swift Playground ook bedoeld voor educatief gebruiken.

Bied je zelf materiaal aan via iTunes U, dan kun je dat bijvoorbeeld overzetten naar Apple Podcasts of Apple Boeken. Voor het publiceren van content die alleen voor jouw eigen school of klas relevant is, kun je apps zoals Schoolwork gebruiken.