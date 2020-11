Naar de Apple Store gaan om iets persoonlijk af te halen, is momenteel niet zo’n goed idee. Apple werkt met een lagere capaciteit en je kunt niet op eigen houtje door de winkel struinen. In plaats daarvan moet je vooraf online bestellen. Je kunt het daarna laten bezorgen of afhalen bij een loket in de Apple Store of bij een pakketpunt in de buurt. Zoals elk jaar is daarbij ook het retourbeleid aangepast, zowel in Nederland als in België.

Apple meldt op de website:

Gratis later retourneren. In aanmerking komende producten, ontvangen tussen 10 november 2020 en 25 december 2020, kun je online retourneren tot 8 januari 2021.



Alles wat je tussen 10 november en 25 december 2020 aanschaft hoef je dus pas op 8 januari terug te brengen, als ze bij nader inzien toch niet bevallen. Dat geldt ook voor de gisteren aangekondigde MacBooks met M1-chip. Krijg je je cadeau tijdens de kerstdagen, dan heb je dus nog twee weken om terug te gaan naar de winkel. Sommige items vallen buiten de verlengde retourperiode, zoals gift cards. Gebruikte producten mag je terugbrengen, maar wel in originele verpakking.

Voor items die voor 10 november of na 25 december zijn gekocht geldt de normale retourtermijn van 14 dagen.

De feestdagengids van Apple bevat weer diverse dure cadeau’s. De cadeaugids komt dit jaar iets eerder dan gebruikelijk, waarschijnlijk om wat meer spreiding te hebben nu meer mensen online kopen en de pakketbezorgers het drukker dan ooit krijgen. Het bedrijf benadrukt dan ook dat je vroeg moet beginnen te shoppen, zodat je zeker weet dat de geschenken op tijd binnen zijn. Apple denkt dat je huisgenoten, familie en vrienden wel blij zullen zijn met een iPhone 12, Apple Watch Series 6 en SE, AirPods of MacBook met M1-chip. Je kunt ook producten zoals de Apple Pencil en AirPods voorzien van een persoonlijke inscriptie. Wie dat te gortig vindt kan ook accessoires zoals een hoesje of wallet cadeau geven. En als je het echt niet weet zijn er ook nog de Apple gift cards.

Apple’s feestdagengids vind je hier

Apple doet niet mee aan Singles Day, dus als je korting op Apple-producten wilt dan zul je elders moeten zijn. Ook zou je kunnen wachten op Black Friday. In onze iCulture-cadeaugids vind je nog meer ideeën, ook voor een kleiner budget.