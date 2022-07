iCulture Vandaag: dit was dinsdag 12 juli 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 12 juli 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het kan je niet ontgaan zijn: het is vandaag Amazon Prime Day, een welkome afwisseling tijdens de toch wat rustige zomermaanden. Toch hebben we genoeg waar je vandaag mee aan de slag kunt gaan. Zo hebben we een round-up van de iOS 16-functies waar je als kersverse publieke beta-gebruiker meteen mee aan de slag kunt gaan. En je kunt ook een nieuwe WhatsApp voor Apple Silicon Macs testen. Die is sneller en heeft een nieuw design. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Buienradar op de Apple Watch: heb jij ‘m erg gemist? De app verdween in 2020 en is nu stilletjes weer terug.

De beste weer-apps voor Apple Watch op een rijtje gezet. Vaak ook mét complicaties.

