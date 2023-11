Don’t Worry Darling

Alice (Pugh) en Jack (Styles) hebben het getroffen met hun woning in het voorbeeldige plaatsje Victory, een experimentele gemeenschap waar de mannen wonen die werken voor het uiterst geheime Victory Project, samen met hun gezin. Hun CEO is Frank (Pine), een visionaire zakenman, motivator en levenscoach, de belichaming van het maatschappelijk optimisme van de jaren vijftig dat elk aspect van het dagelijks leven in dit utopische plaatsje in de woestijn beheerst. Terwijl de mannen elke dag in het hoofdgebouw van het Victory Project werken aan de ‘ontwikkeling van geavanceerde materialen’, brengen hun echtgenotes – onder wie Franks charmante vrouw Shelley (Chan) – hun tijd door met genieten van de luxe en de uitspattingen in hun gemeenschap. Het leven is perfect en het bedrijf voorziet in de behoeften van elke inwoner. Het enige wat het daarvoor in ruil vraagt, is discretie en onvoorwaardelijke toewijding aan Victory. Maar wanneer er in hun idyllische leven barsten beginnen te verschijnen die suggereren dat er achter de aantrekkelijke façade iets sinisters schuilgaat, is Alice genoodzaakt zich af te vragen wat ze eigenlijk in Victory doen en waarom ze daar zijn. Hoeveel is Alice bereid te verliezen om aan het licht te brengen wat zich werkelijk afspeelt in dit paradijs?